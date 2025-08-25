Пиза впервые с 1991 года забила гол в итальянской Серии А

В матче первого тура итальянской Серии А «Аталанта» дома сыграла вничью с «Пизой» со счетом 1:1.

Матч запомнился интересными историческими статистическими фактами.

«Пиза» забила свой первый гол в Серии А, начиная с 1991 года. Это произошло благодаря автоголу игрока «Аталанты» Исака Хьена.

Предыдущий гол «Пизы» в высшем дивизионе Италии был забит легендарным аргентинцем Диего Симеоне в ворота туринского «Ювентуса».

За «Аталанту» голом отметился Джанлука Скамакка. Интересным фактом является то, что этот гол стал его первым за 455 дней.