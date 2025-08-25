Пиза впервые с 1991 года забила гол в итальянской Серии А
Последним забитым мячом за клуб в высшем дивизионе Италии отметился Диего Симеоне
В матче первого тура итальянской Серии А «Аталанта» дома сыграла вничью с «Пизой» со счетом 1:1.
Матч запомнился интересными историческими статистическими фактами.
«Пиза» забила свой первый гол в Серии А, начиная с 1991 года. Это произошло благодаря автоголу игрока «Аталанты» Исака Хьена.
Предыдущий гол «Пизы» в высшем дивизионе Италии был забит легендарным аргентинцем Диего Симеоне в ворота туринского «Ювентуса».
За «Аталанту» голом отметился Джанлука Скамакка. Интересным фактом является то, что этот гол стал его первым за 455 дней.
Pisa net their first goal in Serie A since 1991 🤩— LiveScore (@livescore) August 24, 2025
Their last came from the legendary Diego Simeone 🆚 Juventus 🕰️🔙 pic.twitter.com/RLOOZ6LdjP
𝑮𝑰𝑨𝑵𝑳𝑼𝑪𝑨 𝑺𝑪𝑨𝑴𝑨𝑪𝑪𝑨 🎯🌟— DAZN Italia (@DAZN_IT) August 24, 2025
L’attaccante dell’#Atalanta torna al gol: l’ultima volta 455 giorni fa 🔙#Scamacca #AtalantaPisa #SerieAEnilive #DAZN pic.twitter.com/BLD38FQQaZ
