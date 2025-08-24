ФОТО. Красавица! Девушка одноклубника Забарного покорила Парк де Пренс

Мадалена Арагао появилась на трибунах «Парка де Пренс», поддерживая полузащитника ПСЖ Жоау Невеша.

Она выбрала футболку парижан с цветочными вставками и джинсы.

Искренняя улыбка и яркие эмоции сразу привлекли внимание фанатов.

Подписчики засыпали ее комплиментами в комментариях.

Мадалена доказала, что является главной поддержкой для своего возлюбленного.