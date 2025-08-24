Другие новости24 августа 2025, 23:11 |
ФОТО. Красавица! Девушка одноклубника Забарного покорила Парк де Пренс
Мадалена Арагао запомнилась фанам ПСЖ
Мадалена Арагао появилась на трибунах «Парка де Пренс», поддерживая полузащитника ПСЖ Жоау Невеша.
Она выбрала футболку парижан с цветочными вставками и джинсы.
Искренняя улыбка и яркие эмоции сразу привлекли внимание фанатов.
Подписчики засыпали ее комплиментами в комментариях.
Мадалена доказала, что является главной поддержкой для своего возлюбленного.
