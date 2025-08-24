Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Макгрегор показал, как отдыхал с Дэвидом Бекхэмом и его сыновьями
24 августа 2025, 22:57
ФОТО. Макгрегор показал, как отдыхал с Дэвидом Бекхэмом и его сыновьями

Макгрегор в восторге от проведенного времени с Бекхэмом

ФОТО. Макгрегор показал, как отдыхал с Дэвидом Бекхэмом и его сыновьями
Instagram. Дэвид Бекхэм и Конор Макгрегор

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился серией фото с отдыха в компании легенды английского футбола и совладельца «Интер Майами» Дэвида Бекхэма.

На снимках – не только сам Дэвид, но и его сыновья. Все вместе они наслаждались ужином на яхте с вином, пиццей и картофелем фри.

Под фото Макгрегор написал:

«Дэвид Бекхэм, какой мужчина! Был рад наконец познакомиться с тобой и твоей семьей. Ты был для меня огромным вдохновением в детстве! Династия Бекхэмов – абсолютная сила, заслуживающая полного уважения!».

