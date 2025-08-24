ФОТО. Макгрегор показал, как отдыхал с Дэвидом Бекхэмом и его сыновьями
Макгрегор в восторге от проведенного времени с Бекхэмом
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился серией фото с отдыха в компании легенды английского футбола и совладельца «Интер Майами» Дэвида Бекхэма.
На снимках – не только сам Дэвид, но и его сыновья. Все вместе они наслаждались ужином на яхте с вином, пиццей и картофелем фри.
Под фото Макгрегор написал:
«Дэвид Бекхэм, какой мужчина! Был рад наконец познакомиться с тобой и твоей семьей. Ты был для меня огромным вдохновением в детстве! Династия Бекхэмов – абсолютная сила, заслуживающая полного уважения!».
