ФОТО. Макгрегор показал, как отдыхал с Дэвидом Бекхэмом и его сыновьями

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился серией фото с отдыха в компании легенды английского футбола и совладельца «Интер Майами» Дэвида Бекхэма.

На снимках – не только сам Дэвид, но и его сыновья. Все вместе они наслаждались ужином на яхте с вином, пиццей и картофелем фри.

Под фото Макгрегор написал:

«Дэвид Бекхэм, какой мужчина! Был рад наконец познакомиться с тобой и твоей семьей. Ты был для меня огромным вдохновением в детстве! Династия Бекхэмов – абсолютная сила, заслуживающая полного уважения!».