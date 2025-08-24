Комо впервые с 1951 года выиграл стартовый матч Серии А

В матче первого тура итальянской Серии А «Комо» победил «Лацио» со счетом 2:0.

Этот результат можно считать историческим для хозяев, ведь в последний раз они побеждали в первом матче сезона в Серии А еще 9 сентября 1951 года (1:0 против «Торино»).

Героем встречи стал 20-летний аргентинский полузащитник Нико Пас, в активе которого гол и результативная передача.

Нико Пас является полузащитником с наибольшим количеством ассистов в Серии А в 2025 году (6), в целом только Аарон Мартин имеет больше за этот период (7), а Ромелу Лукаку имеет столько же, сколько и аргентинский футболист (6).

