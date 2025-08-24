Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Комо впервые с 1951 года выиграл стартовый матч Серии А
24 августа 2025, 22:36
Комо впервые с 1951 года выиграл стартовый матч Серии А

Один из лидеров команды, Нико Пас, является рекордсменом среди полузащитников чемпионата в 2025 году

Комо впервые с 1951 года выиграл стартовый матч Серии А
В матче первого тура итальянской Серии А «Комо» победил «Лацио» со счетом 2:0.

Этот результат можно считать историческим для хозяев, ведь в последний раз они побеждали в первом матче сезона в Серии А еще 9 сентября 1951 года (1:0 против «Торино»).

Героем встречи стал 20-летний аргентинский полузащитник Нико Пас, в активе которого гол и результативная передача.

Нико Пас является полузащитником с наибольшим количеством ассистов в Серии А в 2025 году (6), в целом только Аарон Мартин имеет больше за этот период (7), а Ромелу Лукаку имеет столько же, сколько и аргентинский футболист (6).

Серия A чемпионат Италии по футболу Лацио Комо Нико Пас статистика Ромелу Лукаку
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
