Комо впервые с 1951 года выиграл стартовый матч Серии А
Один из лидеров команды, Нико Пас, является рекордсменом среди полузащитников чемпионата в 2025 году
В матче первого тура итальянской Серии А «Комо» победил «Лацио» со счетом 2:0.
Этот результат можно считать историческим для хозяев, ведь в последний раз они побеждали в первом матче сезона в Серии А еще 9 сентября 1951 года (1:0 против «Торино»).
Героем встречи стал 20-летний аргентинский полузащитник Нико Пас, в активе которого гол и результативная передача.
Нико Пас является полузащитником с наибольшим количеством ассистов в Серии А в 2025 году (6), в целом только Аарон Мартин имеет больше за этот период (7), а Ромелу Лукаку имеет столько же, сколько и аргентинский футболист (6).
