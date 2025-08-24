Победа Комо над Лацио, ничья Кальяри и Фиорентины
Состоялось 2 матча первого тура Серии А
В воскресенье, 24 августа, состоялось 2 матча первого тура итальянской Серии A.
Обе игры стартовали в 19:30 по киевскому времени.
«Кальяри» и «Фиорентина» сыграли вничью со счетом 1:1. Гости вышли вперед на 68-й минуте благодаря голу Мандрагоры, но хозяева поля сравняли счет в компенсированное ко второй 45-минутке время.
«Комо» в родных стенах справился с «Лацио». Гол + пас на счету Нико Паса.
Серия А. 1-й тур
Кальяри – Фимиорентина – 1:1
Голы: Лаперто, 90+4 – Мандрагора, 68
Комо – Лацио – 2:0
Голы: Доувискас, 47, Нико Пас, 73
Фото матчей:
