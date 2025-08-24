Победа Комо над Лацио, ничья Кальяри и Фиорентины

В воскресенье, 24 августа, состоялось 2 матча первого тура итальянской Серии A.

Обе игры стартовали в 19:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Кальяри» и «Фиорентина» сыграли вничью со счетом 1:1. Гости вышли вперед на 68-й минуте благодаря голу Мандрагоры, но хозяева поля сравняли счет в компенсированное ко второй 45-минутке время.

«Комо» в родных стенах справился с «Лацио». Гол + пас на счету Нико Паса.

Серия А. 1-й тур

Кальяри – Фимиорентина – 1:1

Голы: Лаперто, 90+4 – Мандрагора, 68

Комо – Лацио – 2:0

Голы: Доувискас, 47, Нико Пас, 73

Фото матчей:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.