Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Победа Комо над Лацио, ничья Кальяри и Фиорентины
Чемпионат Италии
Кальяри
24.08.2025 19:30 – FT 1 : 1
Фиорентина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
24 августа 2025, 21:58 | Обновлено 24 августа 2025, 21:59
121
1

Победа Комо над Лацио, ничья Кальяри и Фиорентины

Состоялось 2 матча первого тура Серии А

24 августа 2025, 21:58 | Обновлено 24 августа 2025, 21:59
121
1
Победа Комо над Лацио, ничья Кальяри и Фиорентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Комо

В воскресенье, 24 августа, состоялось 2 матча первого тура итальянской Серии A.

Обе игры стартовали в 19:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Кальяри» и «Фиорентина» сыграли вничью со счетом 1:1. Гости вышли вперед на 68-й минуте благодаря голу Мандрагоры, но хозяева поля сравняли счет в компенсированное ко второй 45-минутке время.

«Комо» в родных стенах справился с «Лацио». Гол + пас на счету Нико Паса.

Серия А. 1-й тур

Кальяри – Фимиорентина – 1:1

Голы: Лаперто, 90+4 – Мандрагора, 68

Комо – Лацио – 2:0

Голы: Доувискас, 47, Нико Пас, 73

Фото матчей:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

По теме:
Вратарь Барселоны определился со своим будущим
Комо впервые с 1951 года выиграл стартовый матч Серии А
«Трудно сказать». Маркевич оценил перспективы Довбика в Роме
Комо Лацио Кальяри Фиорентина Серия A чемпионат Италии по футболу Нико Пас Роландо Мандрагора
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона на 90+1 вырвала победу у чемпионов Сегунды, которым уступала 0:2
Футбол | 24 августа 2025, 00:36 9
Барселона на 90+1 вырвала победу у чемпионов Сегунды, которым уступала 0:2
Барселона на 90+1 вырвала победу у чемпионов Сегунды, которым уступала 0:2

Каталонцы оформили безумный камбек во втором тайме матча против Леванте! (3:2)

Источник: молодой защитник Динамо впервые вызван в сборную Украины
Футбол | 24 августа 2025, 19:23 8
Источник: молодой защитник Динамо впервые вызван в сборную Украины
Источник: молодой защитник Динамо впервые вызван в сборную Украины

Тарас Михавко сможет сыграть против Франции и Азербайджана

Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
Футбол | 24.08.2025, 01:19
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Футбол | 24.08.2025, 13:19
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Вильярреал – Жирона – 5:0. Эффектный разгром. Видео голов и обзор матча
Футбол | 24.08.2025, 22:35
Вильярреал – Жирона – 5:0. Эффектный разгром. Видео голов и обзор матча
Вильярреал – Жирона – 5:0. Эффектный разгром. Видео голов и обзор матча
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Мілан програв, Лаціо пограв, Таланта зараз 0-1 програє Пізі.. Серія А в цьому сезоні, як і в тому, буде неймовірна!
Ответить
0
Популярные новости
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
24.08.2025, 10:40
Бокс
Турнирная таблица 1-го тура женского чемпионата мира по волейболу
Турнирная таблица 1-го тура женского чемпионата мира по волейболу
22.08.2025, 21:13
Волейбол
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
23.08.2025, 00:02
Бокс
Барселона готова взорвать трансферный рынок за 200 миллионов евро
Барселона готова взорвать трансферный рынок за 200 миллионов евро
23.08.2025, 00:40 2
Футбол
Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
23.08.2025, 11:18 1
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
23.08.2025, 08:44
Бокс
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
23.08.2025, 08:22 2
Футбол
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
23.08.2025, 15:14 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем