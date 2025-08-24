После долгого перерыва определилась судьба футболиста Черноморца

В профессиональной карьере бразильского легионера одесского «Черноморца» Жоао Нето, который долгое время находился на больничном, наконец появилась ясность.

Как стало известно Sport.ua, 22-летний футболист выбыл из строя еще в последней декаде сентября прошлого года после полученной на тренировке травмы колена. Она оказалась достаточно серьезной и заставила игрока той же осенью лечь на операционный стол. После хирургического вмешательства период реабилитации у Нето растянулся на целых десять месяцев, большую часть которых он проводил в родной Бразилии под наблюдением опытного реабилитолога.

Учитывая, что у Жоао Нето действующий контракт с «Черноморцем», около четырех недель назад он вернулся в Украину. О перспективах этого игрока ситуацию прояснил главный тренер «моряков» Александр Кучер.

«Да, он приехал и находится с нами. Нето тренируется с нашей второй командой, за которую он и заявлен. Ведь оптимальных кондиций после такой долгой отсутствия игровой практики у него из-за проблем с реабилитацией еще нет. Поэтому пока он будет работать с «Черноморцем-2», за которую будет играть в чемпионате второй лиги», – сказал Кучер.

В сезоне-2024/25 Жоао Нето провел 4 матча в чемпионате УПЛ, в которых результативными действиями не выделялся. В одесский клуб перешёл летом 2024 года из бразильского «Рио-Бранко».

