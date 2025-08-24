Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. После долгого перерыва определилась судьба футболиста Черноморца
Украина. Первая лига
24 августа 2025, 16:46 | Обновлено 24 августа 2025, 16:47
После долгого перерыва определилась судьба футболиста Черноморца

Возвращение в клуб через десять месяцев

ФК Черноморец. Жоао Нето

В профессиональной карьере бразильского легионера одесского «Черноморца» Жоао Нето, который долгое время находился на больничном, наконец появилась ясность.

Как стало известно Sport.ua, 22-летний футболист выбыл из строя еще в последней декаде сентября прошлого года после полученной на тренировке травмы колена. Она оказалась достаточно серьезной и заставила игрока той же осенью лечь на операционный стол. После хирургического вмешательства период реабилитации у Нето растянулся на целых десять месяцев, большую часть которых он проводил в родной Бразилии под наблюдением опытного реабилитолога.

Учитывая, что у Жоао Нето действующий контракт с «Черноморцем», около четырех недель назад он вернулся в Украину. О перспективах этого игрока ситуацию прояснил главный тренер «моряков» Александр Кучер.

«Да, он приехал и находится с нами. Нето тренируется с нашей второй командой, за которую он и заявлен. Ведь оптимальных кондиций после такой долгой отсутствия игровой практики у него из-за проблем с реабилитацией еще нет. Поэтому пока он будет работать с «Черноморцем-2», за которую будет играть в чемпионате второй лиги», – сказал Кучер.

В сезоне-2024/25 Жоао Нето провел 4 матча в чемпионате УПЛ, в которых результативными действиями не выделялся. В одесский клуб перешёл летом 2024 года из бразильского «Рио-Бранко».

Ранее нападающий «Черноморца» Алексей Хобленко рассказал, что помогло одесской команде одержать верх над «Зарей».

Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины инсайд Жоао Нето
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
