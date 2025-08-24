Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Лидер Черноморца: «Победа над Зарей? Это было первое испытание»
Кубок Украины
Алексей Хобленко считает, что было настоящее кубковое противостояние

ФК Черноморец. Алексей Хобленко

Нападающий «Черноморца» Алексей Хобленко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло перволиговой одесской команде одержать верх над представителем УПЛ – «Зарей» в поединке 1/32 финала Кубка Украины – 2:1.

«Это был как раз тот случай, когда никто не хотел уступать и страсти на футбольном поле бурлили до финального свистка. Такими должны быть кубковые матчи.

Отчетный поединок стал первым серьезным испытанием для обновленного Черноморца. На мой взгляд, мы с этим экзаменом справились. В рядах «Зари» немало квалифицированных исполнителей, но одесситы, взяв на вооружение высокий темп, постарались им не уступать. Также отмечу поддержку 12 игроков, на стадионе было немало болельщиков и, думаю, что хозяева их не разочаровали.

Конечно, радует, что я записал в свой актив забитый мяч и главное, что победила команда. После таких побед мы становимся ментально сильнее», – сказал Алексей.

Ранее мы сообщали, что Черноморец выбил Зорю из Кубка Украины.

Андрей Писаренко
