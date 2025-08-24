Стали известны составы кубкового матча Ужгород – Феникс-Мариуполь

24 августа в матче 1/32 финала Кубка Украины встретятся второлиговый клуб "Ужгород" и представитель Первой лиги "Феникс-Мариуполь".

Матч начнется на стадионе «Авангард» в Ужгороде в 15:30.

Главным арбитром матча назначен Тарас Козак из Львовской области.

Тренеры команд определились со стартовыми составами.

Ужгород: Коцан, Мукомела, Ильчук, Минайленко, Савчук, Шух, Антошин, Эмере, Шелело, Кичун, Тищук

Феникс-Мариуполь: Задерейко, Балан, Кусой, Белый, Корешков, Богданов, Панчишин, Ткачук, Сидоренко, Болденков, Свекла