Стали известны составы кубкового матча Ужгород – Феникс-Мариуполь
Команды сыграют 24 августа в 15:30
24 августа в матче 1/32 финала Кубка Украины встретятся второлиговый клуб "Ужгород" и представитель Первой лиги "Феникс-Мариуполь".
Матч начнется на стадионе «Авангард» в Ужгороде в 15:30.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром матча назначен Тарас Козак из Львовской области.
Тренеры команд определились со стартовыми составами.
Ужгород: Коцан, Мукомела, Ильчук, Минайленко, Савчук, Шух, Антошин, Эмере, Шелело, Кичун, Тищук
Феникс-Мариуполь: Задерейко, Балан, Кусой, Белый, Корешков, Богданов, Панчишин, Ткачук, Сидоренко, Болденков, Свекла
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Блогер Sport.ua Игорь Явкин предлагает свой вариант украинского спортивного Олимпа
«Шпоры» победили 2:0