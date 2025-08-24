Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стали известны составы кубкового матча Ужгород – Феникс-Мариуполь
Кубок Украины
24 августа 2025, 14:48 | Обновлено 24 августа 2025, 15:23
113
0

Стали известны составы кубкового матча Ужгород – Феникс-Мариуполь

Команды сыграют 24 августа в 15:30

24 августа 2025, 14:48 | Обновлено 24 августа 2025, 15:23
113
0
Стали известны составы кубкового матча Ужгород – Феникс-Мариуполь
ФК Ужгород

24 августа в матче 1/32 финала Кубка Украины встретятся второлиговый клуб "Ужгород" и представитель Первой лиги "Феникс-Мариуполь".

Матч начнется на стадионе «Авангард» в Ужгороде в 15:30.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром матча назначен Тарас Козак из Львовской области.

Тренеры команд определились со стартовыми составами.

Ужгород: Коцан, Мукомела, Ильчук, Минайленко, Савчук, Шух, Антошин, Эмере, Шелело, Кичун, Тищук

Феникс-Мариуполь: Задерейко, Балан, Кусой, Белый, Корешков, Богданов, Панчишин, Ткачук, Сидоренко, Болденков, Свекла

По теме:
Пенуэл – Карпаты – 0:8. Феерическое выступление львов. Видео голов и обзор
Куликов-Белка – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Накидали 8 мячей. Карпаты уничтожили Пенуэл и прошли дальше в Кубке Украины
Ужгород Феникс-Мариуполь Кубок Украины по футболу стартовые составы
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
Другие виды | 24 августа 2025, 11:00 33
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины
Рейтинг ко Дню Независимости. 100 лучших спортсменов в истории Украины

Блогер Sport.ua Игорь Явкин предлагает свой вариант украинского спортивного Олимпа

Гвардиола объяснил катастрофу Манчестер Сити в матче с Тоттенхэмом
Футбол | 23 августа 2025, 22:38 1
Гвардиола объяснил катастрофу Манчестер Сити в матче с Тоттенхэмом
Гвардиола объяснил катастрофу Манчестер Сити в матче с Тоттенхэмом

«Шпоры» победили 2:0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Довбик? Подобная ситуация оптимизма не добавляет»
Футбол | 24.08.2025, 14:17
Мирон МАРКЕВИЧ: «Довбик? Подобная ситуация оптимизма не добавляет»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Довбик? Подобная ситуация оптимизма не добавляет»
ВИДЕО. Что сделал Забарный, когда увидел, что Сафонов стоит рядом?
Футбол | 23.08.2025, 21:02
ВИДЕО. Что сделал Забарный, когда увидел, что Сафонов стоит рядом?
ВИДЕО. Что сделал Забарный, когда увидел, что Сафонов стоит рядом?
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
Футбол | 24.08.2025, 03:44
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легенда британского бокса отреагировал на возможный бой Усик – Итаума
Легенда британского бокса отреагировал на возможный бой Усик – Итаума
23.08.2025, 02:50 1
Бокс
Григорчук пояснил, почему Суркис не подписывает легионеров в Динамо
Григорчук пояснил, почему Суркис не подписывает легионеров в Динамо
22.08.2025, 09:29 9
Футбол
ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
23.08.2025, 04:23 1
Бокс
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
23.08.2025, 07:17 22
Футбол
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
23.08.2025, 15:14 3
Футбол
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
22.08.2025, 08:30 10
Бокс
Роман ГРИГОРЧУК: «Это был ужасно перспективный футболист»
Роман ГРИГОРЧУК: «Это был ужасно перспективный футболист»
22.08.2025, 14:21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем