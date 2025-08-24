Рома получила интересное предложение по Довбику. В Риме уже приняли решение
Украинского нападающего хотел подписать Байер
Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик мог продолжить карьеру в леверкузенском «Байере», сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, немецкий клуб предлагал римлянам относительно их 28-летнего нападающего. «Байер» предлагал обменять Довбика на своего нигерийского форварда Виктора Бонифейса.
Но «Рома» после анализа ситуации с игроком немецкого клуба отказалась от предложения. В Риме не стали рисковать с обменом из-за физических проблем Бонифейса.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Прикарпатье» пропустило на последней минуте, а потом уступило и в серии пенальти
Том Леффлер и Сергей Богачук решили отказаться от предложения Эдди Хирна