Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома получила интересное предложение по Довбику. В Риме уже приняли решение
Италия
24 августа 2025, 13:11 | Обновлено 24 августа 2025, 13:12
1728
0

Рома получила интересное предложение по Довбику. В Риме уже приняли решение

Украинского нападающего хотел подписать Байер

24 августа 2025, 13:11 | Обновлено 24 августа 2025, 13:12
1728
0
Рома получила интересное предложение по Довбику. В Риме уже приняли решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик мог продолжить карьеру в леверкузенском «Байере», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, немецкий клуб предлагал римлянам относительно их 28-летнего нападающего. «Байер» предлагал обменять Довбика на своего нигерийского форварда Виктора Бонифейса.

Но «Рома» после анализа ситуации с игроком немецкого клуба отказалась от предложения. В Риме не стали рисковать с обменом из-за физических проблем Бонифейса.

Ранее в Италии сообщили важные новости по поводу Довбика.

По теме:
Гасперини расхвалил Фергюсона и других новичков. Довбика не вспомнил
Неудачное обследование. Милан отложил переход топ-форварда Байера
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Артем Довбик Байер Рома Рим трансферы Серии A трансферы Бундеслиги трансферы
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
Футбол | 23 августа 2025, 15:14 2
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала

«Прикарпатье» пропустило на последней минуте, а потом уступило и в серии пенальти

Известный украинский боксер отказался проводить бой за титул. Есть причина
Бокс | 23 августа 2025, 14:32 0
Известный украинский боксер отказался проводить бой за титул. Есть причина
Известный украинский боксер отказался проводить бой за титул. Есть причина

Том Леффлер и Сергей Богачук решили отказаться от предложения Эдди Хирна

Овьедо – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 24.08.2025, 13:05
Овьедо – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Овьедо – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
Футбол | 24.08.2025, 03:44
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
Ахметов поздравил украинцев с Днем Независимости Украины
Футбол | 24.08.2025, 12:48
Ахметов поздравил украинцев с Днем Независимости Украины
Ахметов поздравил украинцев с Днем Независимости Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
23.08.2025, 08:44
Бокс
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
23.08.2025, 07:17 22
Футбол
ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
23.08.2025, 04:23 1
Бокс
Шатерникова дала совет Усику: «Я хотела бы, чтобы Александр...»
Шатерникова дала совет Усику: «Я хотела бы, чтобы Александр...»
23.08.2025, 10:08
Бокс
Турнирная таблица 1-го тура женского чемпионата мира по волейболу
Турнирная таблица 1-го тура женского чемпионата мира по волейболу
22.08.2025, 21:13
Волейбол
Роман ГРИГОРЧУК: «Это был ужасно перспективный футболист»
Роман ГРИГОРЧУК: «Это был ужасно перспективный футболист»
22.08.2025, 14:21
Футбол
Григорчук пояснил, почему Суркис не подписывает легионеров в Динамо
Григорчук пояснил, почему Суркис не подписывает легионеров в Динамо
22.08.2025, 09:29 9
Футбол
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
22.08.2025, 09:46 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем