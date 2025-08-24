Рома получила интересное предложение по Довбику. В Риме уже приняли решение

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик мог продолжить карьеру в леверкузенском «Байере», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, немецкий клуб предлагал римлянам относительно их 28-летнего нападающего. «Байер» предлагал обменять Довбика на своего нигерийского форварда Виктора Бонифейса.

Но «Рома» после анализа ситуации с игроком немецкого клуба отказалась от предложения. В Риме не стали рисковать с обменом из-за физических проблем Бонифейса.

Ранее в Италии сообщили важные новости по поводу Довбика.