Короли камбэков. Барселона отметилась уникальным достижением в Ла Лиге
«Каталонцы» на характере одержали победу во втором туре чемпионата
«Барселона» впервые в XXI веке одержала победу в матче Ла Лиги после того, как завершила первый тайм с отставанием в два гола (от 0:2 до 3:2).
23 августа состоялся поединок 2-го тура Ла Лиги между командами «Леванте» и «Барселона». Встреча завершилась результативной победой гостей со счетом 3:2.
С 2000 года «каталонцы» 14 раз проигрывали матчи чемпионата, уступая 0:2 после первого тайма. Только в этот раз им удалось совершить камбэк: 1 победа, 1 ничья и 12 поражений в таких случаях.
После этой победы «блауграна» возглавила турнирную таблицу лиги, тогда как «Леванте» оказался на 18-й позиции.
