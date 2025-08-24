Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Короли камбэков. Барселона отметилась уникальным достижением в Ла Лиге
Испания
«Каталонцы» на характере одержали победу во втором туре чемпионата

Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» впервые в XXI веке одержала победу в матче Ла Лиги после того, как завершила первый тайм с отставанием в два гола (от 0:2 до 3:2).

23 августа состоялся поединок 2-го тура Ла Лиги между командами «Леванте» и «Барселона». Встреча завершилась результативной победой гостей со счетом 3:2.

С 2000 года «каталонцы» 14 раз проигрывали матчи чемпионата, уступая 0:2 после первого тайма. Только в этот раз им удалось совершить камбэк: 1 победа, 1 ничья и 12 поражений в таких случаях.

После этой победы «блауграна» возглавила турнирную таблицу лиги, тогда как «Леванте» оказался на 18-й позиции.

По теме:
ВИДЕО. Камбек: как автогол на 90+1-й решил исход матча Леванте – Барселона
Леванте – Барселона – 2:3. Безумный камбек в Валенсии. Видео голов и обзор
Барселона на 90+1 вырвала победу у чемпионов Сегунды, которым уступала 0:2
Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Леванте Леванте - Барселона статистика
