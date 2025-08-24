Короли камбэков. Барселона отметилась уникальным достижением в Ла Лиге

«Барселона» впервые в XXI веке одержала победу в матче Ла Лиги после того, как завершила первый тайм с отставанием в два гола (от 0:2 до 3:2).

23 августа состоялся поединок 2-го тура Ла Лиги между командами «Леванте» и «Барселона». Встреча завершилась результативной победой гостей со счетом 3:2.

С 2000 года «каталонцы» 14 раз проигрывали матчи чемпионата, уступая 0:2 после первого тайма. Только в этот раз им удалось совершить камбэк: 1 победа, 1 ничья и 12 поражений в таких случаях.

После этой победы «блауграна» возглавила турнирную таблицу лиги, тогда как «Леванте» оказался на 18-й позиции.