Леванте – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Ла Лиги 2025/26
23 августа проходит матч второго тура Ла Лиги 2025/26 между командами Леванте и Барселона.
Коллективы играют на арене Эстади Сьютат де Валенсия. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Ла Лига 2025/26. 2-й тур, 23 августа
Леванте – Барселона – 2:2 (матч продолжается)
Голы: Ромеро, 16, Моралес, 45+7 (пен.) – Педри, 49, Ферран Торрес, 52
(новость обновляется)
ГОЛ! 1:0 Ромеро, 16 мин.
ГОЛ! 2:0 Хосе Моралес, 45+7 мин. (пен.)
ГОЛ! 2:1 Педри, 49 мин.
ГОЛ! 2:2 Ферран Торрес, 52 мин.
