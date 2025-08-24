Леванте – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

23 августа проходит матч второго тура Ла Лиги 2025/26 между командами Леванте и Барселона.

Коллективы играют на арене Эстади Сьютат де Валенсия. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

Ла Лига 2025/26. 2-й тур, 23 августа

Леванте – Барселона – 2:2 (матч продолжается)

Голы: Ромеро, 16, Моралес, 45+7 (пен.) – Педри, 49, Ферран Торрес, 52

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Ромеро, 16 мин.

ГОЛ! 2:0 Хосе Моралес, 45+7 мин. (пен.)

ГОЛ! 2:1 Педри, 49 мин.

ГОЛ! 2:2 Ферран Торрес, 52 мин.