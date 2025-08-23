Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда МЮ после смерти оставил деньги на помощь детям в Украине
Украина. Премьер лига
23 августа 2025, 22:24 |
676
0

Легенда МЮ после смерти оставил деньги на помощь детям в Украине

За средства Фонда Бобби Чарльтона была открыта футбольная школа в Запорожье

23 августа 2025, 22:24 |
676
0
Легенда МЮ после смерти оставил деньги на помощь детям в Украине
ФК Шахтер/Фонд сэра Бобби Чарльтона

Легендарный экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Бобби Чарльтон, скончавшийся в октябре 2023 года, завещал часть своих средств через специальный Фонд передать на помощь детям в охваченной войной против российских оккупантов Украине.

Чарльтон оставил тысячи фунтов для своего Фонда, которые помогли запустить проект United Together, помогающему детям безопасно играть в футбол на фоне ужасов войны.

Занятия для детей от 7 до 17 лет бесплатны и проходят три раза в неделю в Запорожье. Они проводятся в рамках совместной инициативы Фонда сэра Бобби Чарльтона и украинского футбольного клуба «Шахтер».

Средства, оставленные сэром Бобби, покрывают расходы на тренеров, поля, форму, мячи и даже психологов, которые помогают детям справиться со стрессом и травмами. Многие из них – дети фронтовиков, другие же пережили травму, бежав из родных городов.

Сэр Бобби Чарльтон основал свой фонд в 2011 году после визита в Камбоджу. Благотворительная организация стремится помочь пострадавшим от войны, уделяя особое внимание гуманитарной работе, исследованиям и образованию. Сэр Бобби, переживший авиакатастрофу в Мюнхене в 1958 году, в которой погибли восемь его товарищей по команде «Манчестер Юнайтед», признан величайшим футболистом Англии и одним из величайших полузащитников всех времен.

По теме:
Судаков почти повторил пост Мудрика, который тот оставил незадолго до ухода
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Шахтер предложил 12 миллионов евро за форварда Сантоса Луку Мейреллиса
Бобби Чарльтон Шахтер Донецк Манчестер Юнайтед Запорожье российско-украинская война благотворительность детско-юношеский футбол
Алексей Сливченко Источник: The Mirror
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Триумф Лузан. Украинка завоевала золото на ЧМ-2025
Водные виды | 23 августа 2025, 17:10 10
Триумф Лузан. Украинка завоевала золото на ЧМ-2025
Триумф Лузан. Украинка завоевала золото на ЧМ-2025

Людмила стала лучшей на дистанции 500 м

Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Футбол | 23 августа 2025, 07:17 20
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной

Скауты «бланкос» следят за Артемом Степановым

Шеннон БРИГГС: «Он был машиной, Усик совсем другой боксер»
Бокс | 23.08.2025, 05:12
Шеннон БРИГГС: «Он был машиной, Усик совсем другой боксер»
Шеннон БРИГГС: «Он был машиной, Усик совсем другой боксер»
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Футбол | 23.08.2025, 08:22
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Лунин услышал вердикт Реала на следующий матч против своей бывшей команды
Футбол | 23.08.2025, 22:02
Лунин услышал вердикт Реала на следующий матч против своей бывшей команды
Лунин услышал вердикт Реала на следующий матч против своей бывшей команды
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хаби АЛОНСО: «Я не хочу видеть этого игрока в Реале»
Хаби АЛОНСО: «Я не хочу видеть этого игрока в Реале»
22.08.2025, 00:01
Футбол
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
22.08.2025, 09:46 18
Футбол
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
21.08.2025, 19:24 8
Теннис
В WBO отреагировали на просьбу Усика перенести бой с Паркером
В WBO отреагировали на просьбу Усика перенести бой с Паркером
21.08.2025, 22:06
Бокс
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
22.08.2025, 07:43 52
Футбол
ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
23.08.2025, 04:23
Бокс
Арда ТУРАН: «Думаю, мы его потеряли»
Арда ТУРАН: «Думаю, мы его потеряли»
22.08.2025, 05:56 2
Футбол
Барселона против того, чтобы Ямаль общался с бывшей звездой клуба
Барселона против того, чтобы Ямаль общался с бывшей звездой клуба
21.08.2025, 20:50 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем