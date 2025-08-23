Легенда МЮ после смерти оставил деньги на помощь детям в Украине

Легендарный экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Бобби Чарльтон, скончавшийся в октябре 2023 года, завещал часть своих средств через специальный Фонд передать на помощь детям в охваченной войной против российских оккупантов Украине.

Чарльтон оставил тысячи фунтов для своего Фонда, которые помогли запустить проект United Together, помогающему детям безопасно играть в футбол на фоне ужасов войны.

Занятия для детей от 7 до 17 лет бесплатны и проходят три раза в неделю в Запорожье. Они проводятся в рамках совместной инициативы Фонда сэра Бобби Чарльтона и украинского футбольного клуба «Шахтер».

Средства, оставленные сэром Бобби, покрывают расходы на тренеров, поля, форму, мячи и даже психологов, которые помогают детям справиться со стрессом и травмами. Многие из них – дети фронтовиков, другие же пережили травму, бежав из родных городов.

Сэр Бобби Чарльтон основал свой фонд в 2011 году после визита в Камбоджу. Благотворительная организация стремится помочь пострадавшим от войны, уделяя особое внимание гуманитарной работе, исследованиям и образованию. Сэр Бобби, переживший авиакатастрофу в Мюнхене в 1958 году, в которой погибли восемь его товарищей по команде «Манчестер Юнайтед», признан величайшим футболистом Англии и одним из величайших полузащитников всех времен.