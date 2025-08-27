Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Эксперт: «Динамо думало про ЛЧ, а теперь будет радоваться Лиге конференций»
Лига Европы
27 августа 2025, 17:59
Эксперт: «Динамо думало про ЛЧ, а теперь будет радоваться Лиге конференций»

Цыганык отметил неудачные выступления киевской команды

ФК Динамо Киев

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык разочарован тем, как Динамо сыграло в матче квалификации Лиги Европы против Маккаби (1:3).

«Динамо думало про Лигу чемпионов, а сейчас будет радоваться Лиге конференций. Не вижу, чтобы Динамо могло отыграть эти два гола. Шансов нет, чудо какое-то должно случиться. Команда Шовковского просто не готова к сезону, это удивительно, что такое происходит».

«Год назад тот же примерно состав играл иначе, а сейчас катастрофа какая-то», – сказал Цыганык.

Поражение по итогам двух матчей отправит команду в группу Лиги конференций.

Вторая встреча состоится 28 августа, начало в 21:00.

Игорь Цыганык Динамо Киев Маккаби Т-А - Динамо Лига конференций
Иван Зинченко Источник: Циганик LIVE
Burevestnik
у Динамо з Цигаником є якась схожість, але навпаки:
Динамо в минулому сезоні грало ніби краще,
а Циганик про команди УПЛ і взагалі звиздів менше...
Перець
В чемпіонаті розривають всіх, на євроарені гри нема ,тренера б зливали у всіх  напрямках, короче ніхрена не зрозуміло 
George Abuladze
Чому радітиме? Буде далі позоритися, вже у ЛК
SHN
Когда уже Циганык включит Нагорняка и найдет свой Эпицентр? А то п.здеть не мешки ворочать
Singularis
Не только. Теперь всё Динамо ещё будет хотеть, что бы и Шахтёр там играл, а не "сосредоточился на УПЛ".
Arera
динама уже никогда не будет играть в ЛЧ. Вы слышете?? Никогда!!!
