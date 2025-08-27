Эксперт: «Динамо думало про ЛЧ, а теперь будет радоваться Лиге конференций»
Цыганык отметил неудачные выступления киевской команды
Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык разочарован тем, как Динамо сыграло в матче квалификации Лиги Европы против Маккаби (1:3).
«Динамо думало про Лигу чемпионов, а сейчас будет радоваться Лиге конференций. Не вижу, чтобы Динамо могло отыграть эти два гола. Шансов нет, чудо какое-то должно случиться. Команда Шовковского просто не готова к сезону, это удивительно, что такое происходит».
«Год назад тот же примерно состав играл иначе, а сейчас катастрофа какая-то», – сказал Цыганык.
Поражение по итогам двух матчей отправит команду в группу Лиги конференций.
Вторая встреча состоится 28 августа, начало в 21:00.
