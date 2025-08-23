Обамеянг вернулся и отметился юбилейным результативным действием

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
23 августа 2025, 20:54 | Обновлено 23 августа 2025, 20:55
Голы габонского форварда помогли «Марселю» набрать три очка

Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер-Эмерик Обамеянг

В матче первого тура французской Лиги 1 «Марсель» победил ФК «Париж» со счетом 5:2.

После возвращения в «Марсель» дублем отличился Пьер-Эмерик Обамеянг.

Габонский форвард принял участие в 300+ результативных действиях в топ-5 европейских чемпионатах: 238 голов и 63 ассиста.

Только три действующих футболиста, играющие в топовых чемпионатах, имеют в своем активе большее количество голевых действий:

  • 453 – Роберт Левандовски
  • 340 – Гарри Кейн
  • 329 – Мохамед Салах
  • 301 – Пьер-Эмерик Обамеянг

Еще одна интересная деталь: в стартовом составе хозяев не вышло ни одного француза. Последний раз подобное случалось в Лиге 1 8 августа 2003 года в матче против «Осера».

Марсель Лига 1 (Франция) Париж чемпионат Франции по футболу Пьер-Эмерик Обамеянг статистика
