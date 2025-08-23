Обамеянг вернулся и отметился юбилейным результативным действием
Голы габонского форварда помогли «Марселю» набрать три очка
В матче первого тура французской Лиги 1 «Марсель» победил ФК «Париж» со счетом 5:2.
После возвращения в «Марсель» дублем отличился Пьер-Эмерик Обамеянг.
Габонский форвард принял участие в 300+ результативных действиях в топ-5 европейских чемпионатах: 238 голов и 63 ассиста.
Только три действующих футболиста, играющие в топовых чемпионатах, имеют в своем активе большее количество голевых действий:
- 453 – Роберт Левандовски
- 340 – Гарри Кейн
- 329 – Мохамед Салах
- 301 – Пьер-Эмерик Обамеянг
Еще одна интересная деталь: в стартовом составе хозяев не вышло ни одного француза. Последний раз подобное случалось в Лиге 1 8 августа 2003 года в матче против «Осера».
Pierre-Emerick Aubameyang has now been directly involved in 300 goals in Europe's top five leagues.— Squawka (@Squawka) August 23, 2025
◉ 237 goals
◉ 63 assists
Robert Lewandowski (453), Harry Kane (340) and Mohamed Salah (329) are the only other players still playing in Europe's top five leagues to also… pic.twitter.com/T918UCldgs
2 - Marseille ne compte aucun titulaire de nationalité sportive française au coup d'envoi d'un match de Ligue 1 seulement pour la deuxième fois depuis qu'Opta dispose de ces données (1947/48), après le 8 août 2003 lors d'un match contre Auxerre. Cosmopolitanie.#OMPFC https://t.co/WxYcTZVseb— OptaJean (@OptaJean) August 23, 2025
