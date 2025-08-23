Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Олег СЛОБОДЯН: «Наша цель – давать бой каждому сопернику»
Украина. Премьер лига
23 августа 2025, 20:49 |
Олег СЛОБОДЯН: «Наша цель – давать бой каждому сопернику»

Капитан «Оболони» рассказал о целях команды на сезон

Олег СЛОБОДЯН: «Наша цель – давать бой каждому сопернику»
ФК Оболонь. Олег Слободян

В стартовых трех турах «Оболонь» одержала две победы и один поединок завершила вничью. В турнирной таблице УПЛ команда занимает пятое место. О задачах и целях команды на сезон рассказал капитан киевского клуба Олег Слободян.

– Две победы на старте и ничья. Как ты считаешь, это можно считать успехом или это норма для команды?

– Я считаю, что наша цель – давать бой каждому сопернику. Мы это делаем благодаря характеру, самоотдаче. Считаю даже благодаря тактике. Стараемся нивелировать сильные стороны противника. Я думаю, что эти три матча – это больше позитив.

– Скажи, пожалуйста, какая атмосфера в команде дает такой результат: давление на команду или наоборот уверенность?

– Я не знаю… Мне кажется, что с каждым туром мы становимся увереннее в себе. Но важно, чтобы это не была самоуверенностью. Нам есть что доказывать в этой Премьер-Лиге, поэтому я думаю, что это все-таки больше уверенность.

– Поделись, пожалуйста, задачами команды на этот сезон. Какие цели ставит тренер и какие цели ставит президент?

– Не хочу быть многословным. Я уже говорил: выходить и давать бой в каждом матче, а там уже будет видно. Конечно, первая цель – это остаться в Премьер-Лиге, а все остальное по ходу сезона будет уже видно.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Олег Слободян
Сергей Турчак Источник: ФК Оболонь
