Олег СЛОБОДЯН: «Наша цель – давать бой каждому сопернику»

В стартовых трех турах «Оболонь» одержала две победы и один поединок завершила вничью. В турнирной таблице УПЛ команда занимает пятое место. О задачах и целях команды на сезон рассказал капитан киевского клуба Олег Слободян.

– Две победы на старте и ничья. Как ты считаешь, это можно считать успехом или это норма для команды?

– Я считаю, что наша цель – давать бой каждому сопернику. Мы это делаем благодаря характеру, самоотдаче. Считаю даже благодаря тактике. Стараемся нивелировать сильные стороны противника. Я думаю, что эти три матча – это больше позитив.

– Скажи, пожалуйста, какая атмосфера в команде дает такой результат: давление на команду или наоборот уверенность?

– Я не знаю… Мне кажется, что с каждым туром мы становимся увереннее в себе. Но важно, чтобы это не была самоуверенностью. Нам есть что доказывать в этой Премьер-Лиге, поэтому я думаю, что это все-таки больше уверенность.

– Поделись, пожалуйста, задачами команды на этот сезон. Какие цели ставит тренер и какие цели ставит президент?

– Не хочу быть многословным. Я уже говорил: выходить и давать бой в каждом матче, а там уже будет видно. Конечно, первая цель – это остаться в Премьер-Лиге, а все остальное по ходу сезона будет уже видно.