ВИДЕО. Ровно 5 лет назад Бавария завоевала свой 6-й трофей Лиги чемпионов
«Красные» в финале минимально обыграли «ПСЖ»
5 лет назад мюнхенская «Бавария» выиграла трофей Лиги чемпионов, который стал шестым в истории клуба.
23 августа 2020 года в финальном матче ЛЧ на поле встретились команды «ПСЖ» и «Бавария». Игра завершилась минимальной победой немецкого клуба со счетом 1:0. Единственный гол в встрече забил французский нападающий Кингсли Коман.
На пути к финалу «красные» на стадии плей-офф прошли: «Челси» (7:1 по сумме двух матчей), «Барселону» (8:2) и «Лион» (3:0).
Интересно отметить, что для «ПСЖ» это был первый финал ЛЧ в истории клуба, а «баварцы» по итогам того сезона оформили требл.
ВИДЕО. ПСЖ – Бавария (финал Лиги чемпионов 2019/20)
Five years ago...— FC Bayern (@FCBayernEN) August 23, 2025
A European night to remember ✨❤️#FCBayern #MiaSanMia | @ChampionsLeague pic.twitter.com/eA31pCfTPG
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Кучера опустилась в Первую лигу, но качество никуда не исчезло
Продолжается первый тур Бундеслиги