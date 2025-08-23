Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Ровно 5 лет назад Бавария завоевала свой 6-й трофей Лиги чемпионов
Лига чемпионов
23 августа 2025, 19:14 |
ВИДЕО. Ровно 5 лет назад Бавария завоевала свой 6-й трофей Лиги чемпионов

«Красные» в финале минимально обыграли «ПСЖ»

Getty Images/Global Images Ukraine

5 лет назад мюнхенская «Бавария» выиграла трофей Лиги чемпионов, который стал шестым в истории клуба.

23 августа 2020 года в финальном матче ЛЧ на поле встретились команды «ПСЖ» и «Бавария». Игра завершилась минимальной победой немецкого клуба со счетом 1:0. Единственный гол в встрече забил французский нападающий Кингсли Коман.

На пути к финалу «красные» на стадии плей-офф прошли: «Челси» (7:1 по сумме двух матчей), «Барселону» (8:2) и «Лион» (3:0).

Интересно отметить, что для «ПСЖ» это был первый финал ЛЧ в истории клуба, а «баварцы» по итогам того сезона оформили требл.

ВИДЕО. ПСЖ – Бавария (финал Лиги чемпионов 2019/20)

Лига чемпионов Бавария ПСЖ Кингсли Коман требл трофеи
