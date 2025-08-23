Контракт на четыре года. Александрия подпишет 24-летнего легионера

Форвард венесуэльского клуба «Депортиво Тачира» Брайан Кастильо продолжит карьеру в чемпионате Украины.

В услугах 24-летнего футболиста заинтересован серебряный призер Премьер-лиги. «Александрия» провела успешные переговоры с игроком, с которым уладила все детали будущего соглашения.

Кастильо подпишет контракт на четыре года, сумма трансфера на данный момент неизвестно. «Горожане» активируют клаусулу, которая прописана в соглашении Брайана и венесуэльского клуба.

В прошлом сезоне Кастильо провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил десять голов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 400 тысяч евро.

«Александрия» неудачно стартовала в новом сезоне – потерпела три поражения в чемпионате Украины и дважды проиграла сербскому «Партизану» в квалификации Лиги конференций. В следующем поединке подопечные Нестеренко сыграют против донецкого «Шахтера» (31 августа).