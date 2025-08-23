Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Контракт на четыре года. Александрия подпишет 24-летнего легионера
Украина. Премьер лига
23 августа 2025, 17:44 |
321
0

Контракт на четыре года. Александрия подпишет 24-летнего легионера

Серебряный призер Премьер-лиги подпишет венесуэльского футболиста Брайана Кастильо

23 августа 2025, 17:44 |
321
0
Контракт на четыре года. Александрия подпишет 24-летнего легионера
Getty Images/Global Images Ukraine. Брайан Кастильо

Форвард венесуэльского клуба «Депортиво Тачира» Брайан Кастильо продолжит карьеру в чемпионате Украины.

В услугах 24-летнего футболиста заинтересован серебряный призер Премьер-лиги. «Александрия» провела успешные переговоры с игроком, с которым уладила все детали будущего соглашения.

Кастильо подпишет контракт на четыре года, сумма трансфера на данный момент неизвестно. «Горожане» активируют клаусулу, которая прописана в соглашении Брайана и венесуэльского клуба.

В прошлом сезоне Кастильо провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил десять голов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 400 тысяч евро.

«Александрия» неудачно стартовала в новом сезоне – потерпела три поражения в чемпионате Украины и дважды проиграла сербскому «Партизану» в квалификации Лиги конференций. В следующем поединке подопечные Нестеренко сыграют против донецкого «Шахтера» (31 августа).

По теме:
Вингер прошел медосмотр. Арсенал подписал дорогостоящего новичка
Помог Забарный. Борнмут провел рекордное трансферное лето на 230 млн
Ренату Вейга стал вторым самым дорогим трансфером Вильярреала
Александрия чемпионат Венесуэлы по футболу Депортиво Тачира трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк
Николай Титюк Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Футбол | 23 августа 2025, 07:17 21
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной

Скауты «бланкос» следят за Артемом Степановым

Привет из Одессы. Черноморец выбил Зарю из Кубка Украины
Футбол | 23 августа 2025, 15:00 12
Привет из Одессы. Черноморец выбил Зарю из Кубка Украины
Привет из Одессы. Черноморец выбил Зарю из Кубка Украины

Команда Кучера опустилась в Первую лигу, но качество никуда не исчезло

ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
Бокс | 23.08.2025, 04:23
ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
Футбол | 23.08.2025, 08:43
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
Пятая серия пенальти за день. Состоялся матч Кубка Украины
Футбол | 23.08.2025, 17:43
Пятая серия пенальти за день. Состоялся матч Кубка Украины
Пятая серия пенальти за день. Состоялся матч Кубка Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
22.08.2025, 07:43 54
Футбол
Источник: звезда Шахтера не захотел играть за клуб, он хочет трансфер
Источник: звезда Шахтера не захотел играть за клуб, он хочет трансфер
21.08.2025, 18:44 16
Футбол
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
23.08.2025, 00:02
Бокс
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер прекрасно проявил себя. Хочу его чаще видеть»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер прекрасно проявил себя. Хочу его чаще видеть»
21.08.2025, 20:14
Бокс
Шеннон БРИГГС: «Он был машиной, Усик совсем другой боксер»
Шеннон БРИГГС: «Он был машиной, Усик совсем другой боксер»
23.08.2025, 05:12 1
Бокс
Еврокубковое посмешище
Еврокубковое посмешище
22.08.2025, 11:32 111
Футбол
В WBO отреагировали на просьбу Усика перенести бой с Паркером
В WBO отреагировали на просьбу Усика перенести бой с Паркером
21.08.2025, 22:06
Бокс
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
23.08.2025, 08:22 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем