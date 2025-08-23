Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 10 матчей без поражений. Рекордная серия Колоса в УПЛ продолжается
Украина. Премьер лига
23 августа 2025, 15:35 | Обновлено 23 августа 2025, 15:38
Команда Костышина стартовала в чемпионате с двух побед и ничьей

ФК Колос Ковалевка

«Колос» из Ковалевки не проигрывает в Украинской Премьер-лиге 10 матчей подряд – 6 побед и 4 ничьи. Эта серия является рекордной в истории клуба.

В первых трех турах чемпионата команда Руслана Костышина одержала две победы над «Кривбассом» (2:1) и «Полесьем» (1:0) и сыграла вничью с «Карпатами» (1:1). Последний раз «Колос» проиграл в лиге 7 апреля львовскому «Руху» (0:1).

Беспроигрышная серия Колоса в УПЛ

  • 13 апреля – Левый Берег (2:0)
  • 19 апреля – Шахтер (4:2)
  • 27 апреля – Полесье (1:1)
  • 4 мая – Ворскла (0:0)
  • 11 мая – Кривбасс (1:0)
  • 17 мая – Карпаты Львов (2:1)
  • 24 мая – Динамо Киев (1:1)
  • 1 августа – Кривбасс (2:1)
  • 10 августа – Полесье (1:0)
  • 16 августа – Карпаты Львов (1:1)

В следующем туре Премьер-лиги «Колос» примет на домашнем стадионе команду «Эпицентр» (30 августа).

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
