10 матчей без поражений. Рекордная серия Колоса в УПЛ продолжается
Команда Костышина стартовала в чемпионате с двух побед и ничьей
«Колос» из Ковалевки не проигрывает в Украинской Премьер-лиге 10 матчей подряд – 6 побед и 4 ничьи. Эта серия является рекордной в истории клуба.
В первых трех турах чемпионата команда Руслана Костышина одержала две победы над «Кривбассом» (2:1) и «Полесьем» (1:0) и сыграла вничью с «Карпатами» (1:1). Последний раз «Колос» проиграл в лиге 7 апреля львовскому «Руху» (0:1).
Беспроигрышная серия Колоса в УПЛ
- 13 апреля – Левый Берег (2:0)
- 19 апреля – Шахтер (4:2)
- 27 апреля – Полесье (1:1)
- 4 мая – Ворскла (0:0)
- 11 мая – Кривбасс (1:0)
- 17 мая – Карпаты Львов (2:1)
- 24 мая – Динамо Киев (1:1)
- 1 августа – Кривбасс (2:1)
- 10 августа – Полесье (1:0)
- 16 августа – Карпаты Львов (1:1)
В следующем туре Премьер-лиги «Колос» примет на домашнем стадионе команду «Эпицентр» (30 августа).
