23 августа в 14:00 начался матч 1/32 финала обновленного Кубка Украины между командами Горняк-Спорт и Тростянец.

Обе команды представляют Вторую лигу, группа Б. По итогам четырех туров Тростянец идет вторым, а их соперник – 8-м.

1/32 финала Кубка Украины

Горняк-Спорт – Тростянец 0:0