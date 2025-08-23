23.08.2025 14:00 – 48’ 0 : 0
3
0
Горняк-Спорт – Тростянец. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Фрагменты матча Кубка Украины
23 августа в 14:00 начался матч 1/32 финала обновленного Кубка Украины между командами Горняк-Спорт и Тростянец.
Обе команды представляют Вторую лигу, группа Б. По итогам четырех туров Тростянец идет вторым, а их соперник – 8-м.
1/32 финала Кубка Украины
Горняк-Спорт – Тростянец 0:0
