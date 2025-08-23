Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Горняк-Спорт – Тростянец. Видео голов и обзор матча (обновляется)
23 августа 2025, 14:01 | Обновлено 23 августа 2025, 14:59
Горняк-Спорт – Тростянец. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Фрагменты матча Кубка Украины

ФК Горняк-Спорт

23 августа в 14:00 начался матч 1/32 финала обновленного Кубка Украины между командами Горняк-Спорт и Тростянец.

Обе команды представляют Вторую лигу, группа Б. По итогам четырех туров Тростянец идет вторым, а их соперник – 8-м.

1/32 финала Кубка Украины

Горняк-Спорт – Тростянец 0:0

Кубок Украины по футболу Горняк-Спорт Тростянец видео голов и обзор
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
