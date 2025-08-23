Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Агротех – Эпицентр. Дебют Супряги. Стали известны стартовые составы
Кубок Украины
23 августа 2025, 12:29 | Обновлено 23 августа 2025, 12:30
218
0

Агротех – Эпицентр. Дебют Супряги. Стали известны стартовые составы

Матч начнется в 13:00 по киевскому времени

23 августа 2025, 12:29 | Обновлено 23 августа 2025, 12:30
218
0
Агротех – Эпицентр. Дебют Супряги. Стали известны стартовые составы
ФК Эпицентр

23 августа состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/32 финала турнира сыграют «Агротех» Тышковка и «Эпицентр» Каменец-Подольский.

Матч состоится на стадионе им. В. Куца в Тростянце. Начало игры в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром матча будет Павел Децюк из Каменского.

Перед началом матча тренеры обеих команд объявили стартовые составы на игру.

Стали известны стартовые составы на матч Агротех – Эпицентр:

По теме:
Олимпия – Вильхивцы. Видео голов и обзор матча Кубка Украины (обновляется)
Пробой и ЛНЗ определялись с составами на матч 1/32 Кубка Украины
Денгофф – Прикарпатье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Кубок Украины по футболу Эпицентр Каменец-Подольский Агротех Тишковка стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юлиан Бойко сыграет с Ронни О'Салливаном в квалификации Grand Prix в Китае
Снукер | 23 августа 2025, 07:51 2
Юлиан Бойко сыграет с Ронни О'Салливаном в квалификации Grand Prix в Китае
Юлиан Бойко сыграет с Ронни О'Салливаном в квалификации Grand Prix в Китае

Встреча запланирована на 7 октября в китайском Сиане

Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Бокс | 23 августа 2025, 08:44 0
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?

Эвандер Холифилд вспомнил слова легендарного британца Леннокса Льюиса

Роман ГРИГОРЧУК: «Это был ужасно перспективный футболист»
Футбол | 22.08.2025, 14:21
Роман ГРИГОРЧУК: «Это был ужасно перспективный футболист»
Роман ГРИГОРЧУК: «Это был ужасно перспективный футболист»
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
Бокс | 23.08.2025, 00:02
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона усилилась левым защитником клуба АПЛ
Футбол | 23.08.2025, 10:55
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона усилилась левым защитником клуба АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона усилилась левым защитником клуба АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
22.08.2025, 07:43 50
Футбол
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
22.08.2025, 07:14 3
Футбол
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
21.08.2025, 19:24 8
Теннис
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
21.08.2025, 08:44 4
Футбол
В WBO отреагировали на просьбу Усика перенести бой с Паркером
В WBO отреагировали на просьбу Усика перенести бой с Паркером
21.08.2025, 22:06
Бокс
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
22.08.2025, 13:35 33
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Что Усик мог увидеть в поединке Итаумы? Ничего»
Дэвид ХЭЙ: «Что Усик мог увидеть в поединке Итаумы? Ничего»
22.08.2025, 03:39
Бокс
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер прекрасно проявил себя. Хочу его чаще видеть»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер прекрасно проявил себя. Хочу его чаще видеть»
21.08.2025, 20:14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем