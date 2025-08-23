Агротех – Эпицентр. Дебют Супряги. Стали известны стартовые составы
Матч начнется в 13:00 по киевскому времени
23 августа состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/32 финала турнира сыграют «Агротех» Тышковка и «Эпицентр» Каменец-Подольский.
Матч состоится на стадионе им. В. Куца в Тростянце. Начало игры в 13:00 по киевскому времени.
Главным арбитром матча будет Павел Децюк из Каменского.
Перед началом матча тренеры обеих команд объявили стартовые составы на игру.
Стали известны стартовые составы на матч Агротех – Эпицентр:
