Агротех – Эпицентр. Дебют Супряги. Стали известны стартовые составы

23 августа состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/32 финала турнира сыграют «Агротех» Тышковка и «Эпицентр» Каменец-Подольский.

Матч состоится на стадионе им. В. Куца в Тростянце. Начало игры в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром матча будет Павел Децюк из Каменского.

Перед началом матча тренеры обеих команд объявили стартовые составы на игру.

Стали известны стартовые составы на матч Агротех – Эпицентр: