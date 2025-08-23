Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Соперника недооценивать нельзя»
Украинский полузащитник «Кривбасса» дал комментарий перед матчем с «Куликов-Белкой»
Украинский полузащитник криворожского «Кривбасса» Егор Твердохлеб дал комментарий перед матчем 1/32 финала Кубка Украины с «Куликов-Белкой»:
– Егор, в этот раз в Кубке Украины «Кривбасс» стартует довольно рано – в 1/32 финала. Какие ожидания от первого матча?
– Настраиваемся на тяжелый и серьезный матч. Нас ждет непростой выезд – долгая дорога, сложные условия. Нашей команде есть что доказывать. У нас есть четко поставленные цели на этот Кубок, и мы будем стараться пройти как можно дальше.
– Вспомни свой последний матч на Львовщине.
– Вспоминаю матч с «Шахтером» – это была моя первая игра после травмы. Последний поединок, который мы играли на Львовщине. Я пропустил определенный промежуток времени, поэтому вышел на поле только на 20 минут.
– Команды Первой и Второй лиги отличаются бойцовскими качествами. Согласен, что важно не допустить недооценки соперника?
– Сто процентов: соперника недооценивать нельзя. Нужно настроиться на серьезную борьбу. Я знаю, как играют команды Первой лиги – сам там выступал. Они бьются за каждый мяч, за каждый момент, выкладываются на все сто. Тренерский штаб также акцентирует на этом внимание, поэтому с настройкой проблем не будет.
– О последних новостях. Макс Задерака и Александр Кемкин признаны лучшими игроками прошлого тура. Согласен с выбором экспертов?
– Согласен с выбором на все сто. И Макс, и Александр провели очень качественный матч. Макс забил два гола, Кема неоднократно выручал команду. Поэтому то, что их отметили – вполне закономерно.
Ранее сообщалось о том, что «Кривбасс» изучает вариант подписания венесуэльского форварда.
