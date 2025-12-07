Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кривбасс отпраздновал юбилейную победу в УПЛ
07 декабря 2025, 23:17 | Обновлено 07 декабря 2025, 23:23
Кривбасс отпраздновал юбилейную победу в УПЛ

Криворожцы одержали 250-ю победу в чемпионатах Украины

ФК Кривбасс

Победа над «Александрией» (3:0) стала 250-й для «Кривбасса» в чемпионатах Украины. Криворожцы стали 9-й командой элитного дивизиона, достигшей этого рубежа. 171 раз бело-красно-черные добивались успеха дома и 79 – в гостях. К победам «Кривбасс» приводили 20 тренеров, пять из которых отпраздновали более 10 викторий со своими подопечными. Это Олег Таран – 79, Юрий Вернидуб – 42, Юрий Максимов – 20, Александр Косевич – 16 и Игорь Надеин – 13.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы Кривбасса в чемпионатах Украины

Победа

Дата

Тренер Кривбасса

Соперник

Счет

1-я

16.08.1992

Владимир СТРИЖЕВСКИЙ

Нива Т

1:0 (д)

50-я

18.04.1997

Александр ЛЫСЕНКО

Нива Т

2:0 (д)

100-я

12.07.2000

Олег ТАРАН

Карпаты

5:2 (д)

150-я

18.03.2007

Олег ТАРАН

Черноморец

3:2 (г)

200-я

12.05.2013

Олег ТАРАН

Говерла

3:0 (д)

250-я

07.12.2025

Патрик ВАН ЛЕУВЕН

Александрия

3:0 (д)
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
