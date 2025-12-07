Кривбасс отпраздновал юбилейную победу в УПЛ
Криворожцы одержали 250-ю победу в чемпионатах Украины
Победа над «Александрией» (3:0) стала 250-й для «Кривбасса» в чемпионатах Украины. Криворожцы стали 9-й командой элитного дивизиона, достигшей этого рубежа. 171 раз бело-красно-черные добивались успеха дома и 79 – в гостях. К победам «Кривбасс» приводили 20 тренеров, пять из которых отпраздновали более 10 викторий со своими подопечными. Это Олег Таран – 79, Юрий Вернидуб – 42, Юрий Максимов – 20, Александр Косевич – 16 и Игорь Надеин – 13.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные победы Кривбасса в чемпионатах Украины
|
Победа
|
Дата
|
Тренер Кривбасса
|
Соперник
|
Счет
|
1-я
|
16.08.1992
|
Владимир СТРИЖЕВСКИЙ
|
Нива Т
|
1:0 (д)
|
50-я
|
18.04.1997
|
Александр ЛЫСЕНКО
|
Нива Т
|
2:0 (д)
|
100-я
|
12.07.2000
|
Олег ТАРАН
|
Карпаты
|
5:2 (д)
|
150-я
|
18.03.2007
|
Олег ТАРАН
|
Черноморец
|
3:2 (г)
|
200-я
|
12.05.2013
|
Олег ТАРАН
|
Говерла
|
3:0 (д)
|
250-я
|
07.12.2025
|
Патрик ВАН ЛЕУВЕН
|
Александрия
|
3:0 (д)
