Кривбасс отпраздновал юбилейную победу в УПЛ

Победа над «Александрией» (3:0) стала 250-й для «Кривбасса» в чемпионатах Украины. Криворожцы стали 9-й командой элитного дивизиона, достигшей этого рубежа. 171 раз бело-красно-черные добивались успеха дома и 79 – в гостях. К победам «Кривбасс» приводили 20 тренеров, пять из которых отпраздновали более 10 викторий со своими подопечными. Это Олег Таран – 79, Юрий Вернидуб – 42, Юрий Максимов – 20, Александр Косевич – 16 и Игорь Надеин – 13.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы Кривбасса в чемпионатах Украины