В 1/32 финала Кубка Украины играют Черноморец и Заря. Стартовые составы

В субботу, 23 августа, пройдут матчи 1/32 финала Кубка Украины по футболу. В одном из центральных противостояний этой стадии турнира жребий свел одесский «Черноморец» и луганскую «Зарю».

«Черноморец» текущий сезон проводит в Первой лиге. Команда Александра Кучера выиграла два стартовых матча, а в поединке третьего тура сыграла вничью 0:0 с полтавской «Ворсклой». В турнирной таблице «Черноморец» идет на втором месте.

«Заря» сезон в УПЛ начала с ничьей 0:0 в матче с ЛНЗ. Затем подопечные Виктора Скрипника обыграли «Кудровку» (2:1) и уступили «Кривбассу» (2:3). В турнирной таблице УПЛ «Заря» идет на девятом месте.

Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Начало матча в 13:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале УПЛ ТБ.