Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В 1/32 финала Кубка Украины играют Черноморец и Заря. Стартовые составы
Кубок Украины
23 августа 2025, 12:22 | Обновлено 23 августа 2025, 12:58
328
0

В 1/32 финала Кубка Украины играют Черноморец и Заря. Стартовые составы

Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец» и начнется в 13:00

23 августа 2025, 12:22 | Обновлено 23 августа 2025, 12:58
328
0
В 1/32 финала Кубка Украины играют Черноморец и Заря. Стартовые составы
ФК Заря

В субботу, 23 августа, пройдут матчи 1/32 финала Кубка Украины по футболу. В одном из центральных противостояний этой стадии турнира жребий свел одесский «Черноморец» и луганскую «Зарю».

«Черноморец» текущий сезон проводит в Первой лиге. Команда Александра Кучера выиграла два стартовых матча, а в поединке третьего тура сыграла вничью 0:0 с полтавской «Ворсклой». В турнирной таблице «Черноморец» идет на втором месте.

«Заря» сезон в УПЛ начала с ничьей 0:0 в матче с ЛНЗ. Затем подопечные Виктора Скрипника обыграли «Кудровку» (2:1) и уступили «Кривбассу» (2:3). В турнирной таблице УПЛ «Заря» идет на девятом месте.

Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Начало матча в 13:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале УПЛ ТБ.

По теме:
Олимпия – Вильхивцы. Видео голов и обзор матча Кубка Украины (обновляется)
Пробой и ЛНЗ определялись с составами на матч 1/32 Кубка Украины
Денгофф – Прикарпатье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Кубок Украины по футболу стартовые составы Черноморец Одесса Заря Луганск Черноморец - Заря
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Жирона усилилась левым защитником клуба АПЛ
Футбол | 23 августа 2025, 10:55 0
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона усилилась левым защитником клуба АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона усилилась левым защитником клуба АПЛ

К испанском клубу присоединился Алекс Морено

Таблица коэффициентов УЕФА. Ужасная неделя: когда могут постучать со дна?
Футбол | 23 августа 2025, 08:23 10
Таблица коэффициентов УЕФА. Ужасная неделя: когда могут постучать со дна?
Таблица коэффициентов УЕФА. Ужасная неделя: когда могут постучать со дна?

Украинские команды за евронеделю добавили лишь 0,125 балла усилиями Шахтера

Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Бокс | 23.08.2025, 08:44
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Дорощук впервые выиграл этап Бриллиантовой лиги. И вышел в финал!
Другие виды | 22.08.2025, 20:53
Дорощук впервые выиграл этап Бриллиантовой лиги. И вышел в финал!
Дорощук впервые выиграл этап Бриллиантовой лиги. И вышел в финал!
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Футбол | 23.08.2025, 07:17
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер прекрасно проявил себя. Хочу его чаще видеть»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер прекрасно проявил себя. Хочу его чаще видеть»
21.08.2025, 20:14
Бокс
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
21.08.2025, 17:00 7
Волейбол
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
21.08.2025, 08:07 14
Футбол
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
23.08.2025, 00:02
Бокс
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
22.08.2025, 09:46 17
Футбол
Футболисты Динамо и Руха покинут чемпионат Украины. Но есть проблемы
Футболисты Динамо и Руха покинут чемпионат Украины. Но есть проблемы
21.08.2025, 11:17
Футбол
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
22.08.2025, 07:14 3
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Что Усик мог увидеть в поединке Итаумы? Ничего»
Дэвид ХЭЙ: «Что Усик мог увидеть в поединке Итаумы? Ничего»
22.08.2025, 03:39
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем