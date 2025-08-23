Симоне ВАНЬОЦЦИ: «Синнер нуждался в двух днях отдыха»

Тренер Янника Синнера Симоне Ваньоцци прокомментировал подготовку своего подопечного к US Open:

«Мы очень рады, потому что Синнер нуждался в двух днях отдыха после Цинциннати. Это были две недели в сложных условиях: там жарко и очень влажно, а с вирусом было очень тяжело. Мы очень довольны его выступлением на тренировке».

«Вчера был только первый день, и он был полезен, чтобы проверить его состояние, состояние корта, протестировать мячи. Здесь и в Цинциннати большая разница. Он определенно предпочитает тренироваться здесь, чем в Цинциннати. Завтра попробуем что-то еще, сегодня был только тест».

Ранее сообщалось о том, что Синнер узнал своего соперника на US Open.