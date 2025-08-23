Симоне ВАНЬОЦЦИ: «Синнер нуждался в двух днях отдыха»
Итальянский теннисист стартует на US Open уже 25 августа
Тренер Янника Синнера Симоне Ваньоцци прокомментировал подготовку своего подопечного к US Open:
«Мы очень рады, потому что Синнер нуждался в двух днях отдыха после Цинциннати. Это были две недели в сложных условиях: там жарко и очень влажно, а с вирусом было очень тяжело. Мы очень довольны его выступлением на тренировке».
«Вчера был только первый день, и он был полезен, чтобы проверить его состояние, состояние корта, протестировать мячи. Здесь и в Цинциннати большая разница. Он определенно предпочитает тренироваться здесь, чем в Цинциннати. Завтра попробуем что-то еще, сегодня был только тест».
Ранее сообщалось о том, что Синнер узнал своего соперника на US Open.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский спортсмен в Брюсселе показал результат 2.25 метра
22 августа состоялись первые четыре матча этой стадии Кубка Украины