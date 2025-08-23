Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Олимпия и Вильхивцы играют в 1/32 финала Кубка Украины. Стартовые составы
Кубок Украины
23 августа 2025, 11:41
Поединок пройдет в Миргороде на стадионе «Старт» и начнется в 12:00

ФК Олимпия

В субботу, 23 августа, пройдут матчи 1/32 финала Кубка Украины по футболу. «Олимпия» Савинцы встретится с ФК «Вильхивцы».

«Олимпия» (Савинцы) выступает на любительском уровне. Команда принимает участие в чемпионате Украины среди любителей, Кубка Украины среди любителей, а также в чемпионате и кубке Полтавской области. В предварительном раунде Кубка Украины 2025/26 «Олимпия» встречалась с клубом NIKA SMK и одержала победу со счетом 4:0.

ФК «Вильхивцы» сезон проводит во Второй лиге. В четырех матчах команда потерпела три поражения и сыграла вничью 3:3 с «Полесьем-2». В турнирной таблице группы А Второй лиги ФК «Вильхивцы» идет на десятом месте.

Поединок пройдет в Миргороде на стадионе «Старт». Начало матча в 12:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале УПЛ ТБ.

