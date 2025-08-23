Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
23.08.2025 20:30 - : -
Эльче
Испания
Атлетико – Эльче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 23 августа в 20:30 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

23 августа на Метрополитано пройдет матч 2-го тура Примеры, в котором Атлетико встретится с Эльче.

Поединок начнется в 20:30 по европейскому времени.

Атлетико

Команда очень долго играет под руководством бессменного тренера, Диего Симеоне. И, кажется, его позиции просто нерушимы. Взять прошлый сезон, перед которым перелопатили состав, потратили массу денег. А в итоге ограничились только возвращением в Примере на привычное третье место - в 2023/2024 с него потеснила сенсационная Жирона. Более того, летом мадридский гранд провалился еще и на клубном чемпионате мира.

После того турнира снова тасовали игроков. Вроде бы в основном избавились от балласта - нынешних Сауля, Витцеля и Лемара, хотя также продали Де Поля, Лино и Корреа. Но ведь подписывали новичков, в том числе Распрадори, Кардозо и Гантцко - явно под основу. Но стартовали в чемпионате с поражения - 1:2 на поле скромного Эспаньола. Хотя до 73-й минуте вели в счете на выезде!

Эльче

Клуб в 60-70-е годы активно играла в Примере. Но потом возвращалась туда только на короткие отрезки. В том числе, вернувшись из Сегунды в 2020-м году, снова вылетели назад через три года. Для начала там было только скромное одиннадцатое место. Но все же получилось в этот раз не застрять на более низком уровне. Весной, заняв в непростой борьбе проходное второе место, удалось повыситься в классе напрямую.

На уровне Ла Лиги подопечные Эдера Сарабии начинали с приема непростого противника - Бетис. И продержались против гостей из Севильи только первые двадцать минут, потом пропустив от Руибаля. В итоге, впрочем, получилось ответить своим мячом на 81-й минуте, в итоге отстояв ничью 1:1 - но сколько сил это стоило?

Статистика личных встреч

В тринадцати последних очных поединках у Эльче получилось по разу сыграть вничью (в кубке - потом уступили в столице) и победить.

Прогноз

Букмекерские конторы не верит, что Гризманн и компания сразу же снова наступят на грабли. Верим, что на этот раз удастся победить мадридскому гранду, причем с форой -1,5 гола. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.81.

Прогноз Sport.ua
Атлетико Мадрид
23 августа 2025 -
20:30
Эльче
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
