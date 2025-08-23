Жоау НЕВЕШ: «Лучшие матчи ПСЖ – дома, с фанатами. Невероятна атмосфера»

Полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш дал комментарий после победы над «Анже» со счетом 1:0 на «Парк де Пренс» в матче 2-го тура Лиги 1:

«Думаю, лучшие матчи – здесь, дома, с нашими фанатами. Мне нравится, когда они поют; атмосфера невероятная. Думаю, мы провели отличный матч, как и против «Тоттенхэма» и «Нанта».

У нас не было много подготовки или тренировок, но все прошло нормально. Мы владели мячом, как всегда, и постараемся повторить то, что сделали в прошлом сезоне.

Пять трофеев ПСЖ в 2025 году? Мы помним все моменты прошлого сезона – это прекрасно. Мы выиграли пять трофеев и постараемся завоевать еще больше».