  4. Жоау НЕВЕШ: «Лучшие матчи ПСЖ – дома, с фанатами. Невероятна атмосфера»
Франция
23 августа 2025, 05:14 | Обновлено 23 августа 2025, 05:16
Хавбек ПСЖ прокомментировал победу в матче Лиги 1 против Анже

ПСЖ. Жоау Невеш

Полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш дал комментарий после победы над «Анже» со счетом 1:0 на «Парк де Пренс» в матче 2-го тура Лиги 1:

«Думаю, лучшие матчи – здесь, дома, с нашими фанатами. Мне нравится, когда они поют; атмосфера невероятная. Думаю, мы провели отличный матч, как и против «Тоттенхэма» и «Нанта».

У нас не было много подготовки или тренировок, но все прошло нормально. Мы владели мячом, как всегда, и постараемся повторить то, что сделали в прошлом сезоне.

Пять трофеев ПСЖ в 2025 году? Мы помним все моменты прошлого сезона – это прекрасно. Мы выиграли пять трофеев и постараемся завоевать еще больше».

Жоау Невеш Лига 1 (Франция) пресс-конференция чемпионат Франции по футболу Анже ПСЖ видео голов и обзор
Николай Степанов Источник: ФК ПСЖ
