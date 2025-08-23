Полтава получила усиление из лазарета перед кубковым матчем

Перед матчем Кубка Украины команда «Полтава» получила положительные новости из лазарета команды.

Левый защитник Игорь Коцюмака уже начал постепенно работать в общей группе. Ожидается, что с понедельника, 25 августа, он будет тренироваться по полной.

Форвард Максим Марусич также присоединился к общей группе с понедельника, 18 августа. Есть шанс, что он появится на поле в кубковом поединке.

Полтава проведет матч против IRON Запорожья в 1/32 финала Кубка Украины, игра состоится в субботу, 23 августа.