ФОТО. Невеста Роналду снова впечатлила своими формами. Огонь

Невеста нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, снова покорила соцсети яркими фото.

На снимках она позирует на велосипеде во время заката.

Короткие шорты и облегающий топ выгодно подчеркивают ее фигуру и стройные ноги.

Фото быстро набрало миллионы лайков и вызвало волну комплиментов.