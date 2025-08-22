Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
22 августа 2025, 23:59
ФОТО. Невеста Роналду снова впечатлила своими формами. Огонь

Джорджина Родригес продолжает удивлять своими публикациями

ФОТО. Невеста Роналду снова впечатлила своими формами. Огонь
Instagram. Джорджина Родригес

Невеста нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, снова покорила соцсети яркими фото.

На снимках она позирует на велосипеде во время заката.

Короткие шорты и облегающий топ выгодно подчеркивают ее фигуру и стройные ноги.

Фото быстро набрало миллионы лайков и вызвало волну комплиментов.

Криштиану Роналду
Максим Лапченко
