Другие новости22 августа 2025, 23:59 |
496
0
ФОТО. Невеста Роналду снова впечатлила своими формами. Огонь
Джорджина Родригес продолжает удивлять своими публикациями
22 августа 2025, 23:59 |
496
0
Невеста нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, снова покорила соцсети яркими фото.
На снимках она позирует на велосипеде во время заката.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Короткие шорты и облегающий топ выгодно подчеркивают ее фигуру и стройные ноги.
Фото быстро набрало миллионы лайков и вызвало волну комплиментов.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 августа 2025, 22:32 8
Скауты «бланкос» следят за Артемом Степановым
Футбол | 22 августа 2025, 05:56 1
Наставник Шахтера коротко прокомментировал травму Невертона в матче с Серветтом (1:1)
Футбол | 22.08.2025, 07:14
Футбол | 22.08.2025, 07:58
Футбол | 23.08.2025, 00:23
Комментарии 0
Популярные новости
22.08.2025, 13:35 21
21.08.2025, 07:47 4
22.08.2025, 09:46 17
21.08.2025, 04:18
21.08.2025, 15:57 5
21.08.2025, 22:06
21.08.2025, 17:00 7
21.08.2025, 07:48 3