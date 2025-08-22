ВИДЕО. Куда он бил? Дембеле не реализовал пенальти в матче ПСЖ – Анже
ПСЖ упустил возможность выйти вперед на 27-й минуте матча чемпионата Франции
22 августа проходит матч второго тура чемпионата Франции, в котором встретились ПСЖ и «Анже.
В первом тайме хозяева упустили отличную возможность выйти вперед после того, как не реализовали пенальти.
На 26-й минуте французский защитник Мариус Куркуль нарушил правила возле собственных ворот. Рефери зафиксировал нарушение и указал на 11-метровую отметку.
К мячу подошел форвард ПСЖ Усман Дембеле, который не сумел попасть в створ ворот и пробил намного выше перекладины. Подопечные Энрике не сумели выйти вперед.
Ousmane Dembele sends the ball to the moon as he misses his penalty! ❌️🚨🇫🇷🌚#PSG #BallonDor pic.twitter.com/hA2JcRksl7— Krrish (@KrrishFT) August 22, 2025
