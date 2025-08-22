Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Куда он бил? Дембеле не реализовал пенальти в матче ПСЖ – Анже
Франция
22 августа 2025, 22:29 |
ВИДЕО. Куда он бил? Дембеле не реализовал пенальти в матче ПСЖ – Анже

ПСЖ упустил возможность выйти вперед на 27-й минуте матча чемпионата Франции

Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

22 августа проходит матч второго тура чемпионата Франции, в котором встретились ПСЖ и «Анже.

В первом тайме хозяева упустили отличную возможность выйти вперед после того, как не реализовали пенальти.

На 26-й минуте французский защитник Мариус Куркуль нарушил правила возле собственных ворот. Рефери зафиксировал нарушение и указал на 11-метровую отметку.

К мячу подошел форвард ПСЖ Усман Дембеле, который не сумел попасть в створ ворот и пробил намного выше перекладины. Подопечные Энрике не сумели выйти вперед.

чемпионат Франции по футболу ПСЖ Анже Усман Дембеле пенальти
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
