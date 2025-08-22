ВИДЕО. Куда он бил? Дембеле не реализовал пенальти в матче ПСЖ – Анже

22 августа проходит матч второго тура чемпионата Франции, в котором встретились ПСЖ и «Анже.

В первом тайме хозяева упустили отличную возможность выйти вперед после того, как не реализовали пенальти.

На 26-й минуте французский защитник Мариус Куркуль нарушил правила возле собственных ворот. Рефери зафиксировал нарушение и указал на 11-метровую отметку.

К мячу подошел форвард ПСЖ Усман Дембеле, который не сумел попасть в створ ворот и пробил намного выше перекладины. Подопечные Энрике не сумели выйти вперед.

