  4. ВИДЕО. Олисе оформил дубль в матче с РБ Лейпциг и сделал счет разгромным
Германия
22 августа 2025, 22:20 | Обновлено 22 августа 2025, 23:45
Мюнхенская «Бавария» отправила в ворота соперника три гола за один тайм

Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе

22 августа состоялся матч первого тура немецкой Бундеслиги, в котором встретились «Бавария» и РБ Лейпциг.

Команды сыграли на стадионе «Allianz Arena» в Мюнхене, встреча началась в 21:30 по киевскому времени.

На 42-й минуте Майкл Олисе оформил дубль после результативной передачи от Сержа Гнабри. Немцкий вингер записал на свой счет два ассиста за первый тайм.

