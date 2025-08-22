Германия22 августа 2025, 22:20 | Обновлено 22 августа 2025, 23:45
ВИДЕО. Олисе оформил дубль в матче с РБ Лейпциг и сделал счет разгромным
Мюнхенская «Бавария» отправила в ворота соперника три гола за один тайм
22 августа состоялся матч первого тура немецкой Бундеслиги, в котором встретились «Бавария» и РБ Лейпциг.
Команды сыграли на стадионе «Allianz Arena» в Мюнхене, встреча началась в 21:30 по киевскому времени.
На 42-й минуте Майкл Олисе оформил дубль после результативной передачи от Сержа Гнабри. Немцкий вингер записал на свой счет два ассиста за первый тайм.
ВИДЕО. Олисе оформил дубль в ворота РБ Лейпциг и сделал счет разгромным
HE’S GONE AND DONE IT AGAIN!! ❤️🔥 pic.twitter.com/3X0rWi3FnB— FC Bayern (@FCBayernEN) August 22, 2025
