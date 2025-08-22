ВИДЕО. Олисе оформил дубль в матче с РБ Лейпциг и сделал счет разгромным

22 августа состоялся матч первого тура немецкой Бундеслиги, в котором встретились «Бавария» и РБ Лейпциг.

Команды сыграли на стадионе «Allianz Arena» в Мюнхене, встреча началась в 21:30 по киевскому времени.

На 42-й минуте Майкл Олисе оформил дубль после результативной передачи от Сержа Гнабри. Немцкий вингер записал на свой счет два ассиста за первый тайм.

ВИДЕО. Олисе оформил дубль в ворота РБ Лейпциг и сделал счет разгромным