«Колосу было нужнее». Тренер «Локомотива» – о громкой кубковой победе

В пятницу, 22 августа, состоялся матч 1/32 финала Кубка Украины между командой Второй лиги «Локомотив» и клубом Премьер-лиги «Колос».

«Локомотив» ошеломил соперника двумя забитыми мячами, но удержать результат не удалось. Команда из Ковалевки отыгралась и перевела матч в серию пенальти (2:2).

Удары с 11-метровой отметки лучше реализовали «железнодорожники», которые пробились в следующий этап турнира.

Главный тренер «Локомотива» Сергей Карпенко после успешного матча дал эксклюзивный комментарий редакции Sport.ua.

– Добрый вечер, господин Сергей! Хотелось бы услышать ваши впечатления об этой игре. Ожидали ли вы такой дуэли сегодня?

– Мы ожидали, мы знали, что будет очень тяжело, мы готовились к этому. Вот и всё, ну а что. Ребята – молодцы, выдержали эту нагрузку, можно сказать, футбольную. «Колос» Ковалевка сейчас в хорошем боевом настрое, идёт в УПЛ. Мы понимали, с кем будем играть.

– «Колос» не проигрывал 10 матчей подряд в УПЛ. Давил ли на вас этот фактор?

– Всё равно было. Думаю, это больше давило на «Колос», это моё мнение, потому что я тоже играл как футболист, и мы рангом ниже, они выше по статусу, и им нужнее было, можно так сказать. Мы настраивали ребят психологически, чтобы они были спокойнее.

– Сергей, что вы сказали сегодня своим футболистам, что они так бились на поле? Болельщики это заметили и завелись вместе с вами.

– Я настраивал их на то, чтобы мы были одной командой. Чтобы командный дух сегодня был как в раздевалке, так и на поле. Сегодня было видно, что это одна команда. У нас раньше были матчи, но в последней игре с «Тростянцом» этого не было. Сегодня мы настраивали, чтобы был дух, дух команды.

– Чего не хватило команде? Вели 2:0, казалось, что матч у вас в руках, но в какой-то момент парни просели и что-то пошло не так?

– У нас в команде кадровые изменения, много травмированных игроков, на которых мы рассчитывали и которые должны были помочь. У нас на замене не было людей по позициям. А вот как сделала Ковалевка: она выпустила пять футболистов во втором тайме и усилила игру, а мы физически просели, вот и всё.

– Каковы ваши цели на Кубок Украины? Вы хотите сконцентрироваться на нём или оставить силы для Второй лиги?

– У нас планы больше на чемпионат, а в каждом матче будем стараться выигрывать и делать ставку на победу.