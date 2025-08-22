Сыграет ли Забарный? Стартовый состав ПСЖ на матч Лиги 1 против Анже

22 августа в 21:45 состоится матч 2-го тура Лиги 1 сезона 2025/26.

Команды ПСЖ и Анже встретятся на стадионе Парк де Пренс в Париже.

Украинский защитник Илья Забарный, новичок ПСЖ, заявлен в резервном составе парижской команды.

Украинец дебютировал за ПСЖ в 1-м туре неделей ранее в игре с Нантом (1:0) и получил хорошую прессу.

Стартовый состав ПСЖ на матч Лиги 1 против Анже