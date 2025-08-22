Франция22 августа 2025, 21:07 | Обновлено 22 августа 2025, 21:18
1796
5
Сыграет ли Забарный? Стартовый состав ПСЖ на матч Лиги 1 против Анже
22 августа в 21:45 состоится матч 2-го тура чемпионата Франции
22 августа в 21:45 состоится матч 2-го тура Лиги 1 сезона 2025/26.
Команды ПСЖ и Анже встретятся на стадионе Парк де Пренс в Париже.
Украинский защитник Илья Забарный, новичок ПСЖ, заявлен в резервном составе парижской команды.
Украинец дебютировал за ПСЖ в 1-м туре неделей ранее в игре с Нантом (1:0) и получил хорошую прессу.
Стартовый состав ПСЖ на матч Лиги 1 против Анже
