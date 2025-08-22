Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сыграет ли Забарный? Стартовый состав ПСЖ на матч Лиги 1 против Анже
Франция
22 августа 2025, 21:07 | Обновлено 22 августа 2025, 21:18
1796
5

Сыграет ли Забарный? Стартовый состав ПСЖ на матч Лиги 1 против Анже

22 августа в 21:45 состоится матч 2-го тура чемпионата Франции

ПСЖ

22 августа в 21:45 состоится матч 2-го тура Лиги 1 сезона 2025/26.

Команды ПСЖ и Анже встретятся на стадионе Парк де Пренс в Париже.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник Илья Забарный, новичок ПСЖ, заявлен в резервном составе парижской команды.

Украинец дебютировал за ПСЖ в 1-м туре неделей ранее в игре с Нантом (1:0) и получил хорошую прессу.

Стартовый состав ПСЖ на матч Лиги 1 против Анже

Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Анже ПСЖ Илья Забарный стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
contr
Забарний - тупиздень ! Мало того що перейшов в гівнолігу   до кацапа в компанію , так і грати буде через раз!  Деградація! Краще б в Премʼєр Лізі залишився!
Saar
Хоч Забарний хоч ні. Як не дивився Лігу 1, так і не дивлюсь це лайно!
