Кривая шведской мечты Александера Исака

Первым футбольным клубом Александера Исака был шведский АИК. Собственно, Исак является воспитанником этого известного стокгольмского клуба. За взрослую команду АИК Исак дебютировал в 16 лет. А уже через год он пошел на повышение.

17-летний Александер Исак заинтересовал «Реал». Настолько заинтересовал, что юному шведу позвонил сам Роналдо, и уговаривал перебраться в Мадрид. 17-летний Александер Исак очень хотел в «Мадрид». Но еще больше он хотел играть. И поэтому пристал на предложение дортмундской «Боруссии», известной всему миру мастерской по огранке талантов.

А окромя «Реала», юному шведу названивали из «Барселоны» и «Ливерпуля». Но тогда, в семнадцать лет, Исаку хватило рассудительности и выдержки, чтобы отказать самым сильным футбольного мира и выбрать вариант, где можно играть и прогрессировать, а не затеряться на лавке для запасных.

Однако с тех пор миновало не так уж и много лет: всего восемь. И, кажется, от рассудительности и выдержки Александера Исака не осталось и следа.

За эти восемь лет он вырос в нападающего мирового калибра, делая все постепенно, не форсируя событий.

В Дортмунде у него, кстати, не сложилось. За два года, проведенных в «Боруссии», Исак наиграл лишь на пять матчей. Уходил в аренду в чемпионат Нидерландов («Виллем ІІ»), там себя неплохо зарекомендовал, после чего был в итоге продан в «Реал». Но не «Мадрид», а «Сосьедад».

Тем не менее, в «Сосьедаде» дела у Исака явно наладились. Он стал не только основным форвардом баскской команды, но и фактически главным ее трансферным активом: молодой, быстрый, чертовски техничный и пластичный, с потрясающим голевым чутьем. Его уже там, в «Сосьедаде», называли «новым Тьерри Анри». В «Ньюкасле» это лицеприятное прозвище Исак лишь подтвердил.

Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак в форме Реал Сосьедад

Летом 2022 года «Ньюкасл» заплатил за Александера Исака «Реал Сосьедаду» 70 миллионов евро. С тех пор и поныне Исак – самый дорогой входящий трансфер «сорок».

По этому поводу было много разговоров. В том смысле, что мало кто верил, что молодой швед сможет оправдать столь высокое доверие и еще более серьезные деньги.

Но критики были быстро посрамлены, и Александер Исак стал новой иконой «Ньюкасла». Вторым после Алана Ширера. Благодаря во многом технике и стараниям Исака «сороки» снова пробились в Лигу чемпионов, и выиграли впервые за долгие годы титул: Кубок лиги. Вокруг этого нападающего «Ньюкасл» собирался строить долгоиграющий проект. Но дальше что-то пошло не так.

***

Интерес к Исаку был и в прошлом году. Чаще всего среди претендентов на шведского форварда назывался «Арсенал», пытающийся найти себе нового Анри. Но интерес «канониров» так и остался интересом. Впрочем, лишь интересом остались интересы «Барселоны», «ПСЖ», «Челси», «МанЮнайтед».

Однако в конце минувшего сезона на авансцене появился «Ливерпуль», затеявший самую громкую (а главное самую дорогую) в своей истории «золотую лихорадку». Свежеиспеченный чемпион Англии вышел с официальным запросом к «Ньюкаслу» относительно Исака, и у Александера впервые по-настоящему сдали нервы.

«Мерсисайдцы» предложили за самого дорогого игрока в истории «Ньюкасла» 110 миллионов евро. Но «сороки» гордо отказали. Дескать, готовы о чем-то разговаривать, начиная со 150 миллионов. «Ливерпуль» оказался не готовым (во всяком случае, пока что) повышать ставки. И вроде бы как вышел из игры, прикупив себе Экитике за 95 миллионов.

Но, в то же время такой вот «финт ушами» не помешал «красным» и Исаку подписать личное соглашение. Это при том, что контракт шведа с «Ньюкаслом» действителен до лета 2028 года.

Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Тем не менее, «Ливерпуль» пока что не предложил за Исака требуемые 150 миллионов. Возможно, в нынешнее межсезонье уже и не предложит. А вот Александер Исак теперь наотрез отказался выступать за «Ньюкасл». Типа «или в «Ливерпуле», или нигде».

Пока что получается «нигде». Межсезонку Исак проводил самостоятельно. Частично – действительно сам занимался, частично – в «Реал Сосьедаде», что само по себе не менее удивительно.

Однако идти на поводу у своего ведущего игрока «Ньюкасл» пока не собирается. Клуб отстранил форварда от первой команды. До тех пор, пока не придет с повинной. Окружение 25-летнего шведского нападающего настаивает, чтобы он не сдавался. Мол, все равно в один прекрасный момент терпение у клуба лопнет, и он будет вынужден пристать на условия своего лидера.

Но пока что «Ньюкасл» держится. На первый тур нового сезона АПЛ – против «Астон Виллы» – Исак за «Ньюкасл» не был заявлен. Это при том, что у команды Эдди Хау толкового форварда взамен и нету. Против «вилланов» на острие атаки действовал номинальный вингер Гордон, а номинальный центрфорвард Осула появился на поле на последних минутах матча.

Более того, «Ньюкасл» настаивает, чтобы Исак вернулся в «семью». В противном случае грозит штрафами за пропуск каждого поединка.

Исак пока что не намерен сменять упрямство на гибкость. Он все еще надеяться перебраться на «Энфилд». Сложно сказать, надеются ли на «Энфилде» увидеть Исака уже в нынешнем сезоне в красной футболке, но ситуация и сейчас выглядит так, как в начале текущего трансферного окна. То есть, выглядит скверно.

Ибо практически с любой «колокольни» видно, что Александер Исак в данном случае неправ. Коль у тебя еще целых три года по контракту, и клуб не намерен тебя продать, то уж будь паинькой, работай и жди. Ибо в противном случае все равно окажешься крайним. Себе же во вред. Но, может, у шведа имеются в запасе смягчающие обстоятельства?

***

Отягощенный своими контрактными обязательствами, Исак не особо может говорить. Тем не менее, в британских СМИ проскользнула информация, которая в определенной степени позволяет взглянуть на проблему под иным углом.

По словам шведского нападающего, процитированными одним из таблоидов, еще год назад он просил клубное руководство о новом контракте, подразумевающем значительное увеличение зарплаты. На данный момент он является четвертым в команде по уровню дохода (7,2 млн евро в год).

Но якобы клубное руководство в лице Ясира Аль-Румайяна заявило Исаку, что возможностей повысить зарплату у клуба нет, поскольку нужно вписываться в финансовый фейр плей, а с этим у нынешнего «Ньюкасла» ощутимые проблемы. На что Александер вроде бы заявил, что в таком случае летом 2025-го он намерен уйти.

«Ньюкасл» в свою очередь утверждает, что такого не было: мол, никто никому ничего не говорил. Фактически получается слово против слова. Следовательно, дело вкуса. И дело симпатии.

А еще получается так, что победителя в этой «холодной войне» может и не оказаться. «Ньюкасл» в преддверии старта в Лиге чемпионов (да и в АПЛ) рискует остаться без своей главной звезды. Исак рискует остаться вообще без игровой практики.

Но, если нервы «Ньюкасла» все-таки окажутся более крепкими, нежели у Исака, и если «Ливер» не выложит за форварда требуемые 150 миллионов, то тогда Александеру все же придется идти на поклон к Аль-Румайяну. Ранее у них были отличные отношения. Но впредь они таковыми уже не будут.

Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Что-то советовать в сложившейся ситуации – бесполезное дело. Потому что у каждого своя правда. И своя неправда. И пострадают в любом случае оба. По-человечески Исака жалко. По букве закона – «Ньюкасл» прав с комфортной уверенностью.

Вроде бы как стратегическая инициатива на стороне клуба. Но ведь сколько уже раз так было, что в итоге бастующий футболист добивался своего. Последний пример – Дьекереш и «Спортинг». Тоже, кстати, швед.

Так что проще всего запастись терпением. Обоим сторонам. И всем потребителям этой самой длинной в нынешний «Юрьев день» трансферной саги. Так или иначе, куда-нибудь кривая «шведской мечты» да и вырулит.