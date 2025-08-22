Сборная Украины неожиданно сменила место проведения матча с Азербайджаном

13 октября состоится матч четвертого тура квалификации чемпионата мира 2026, в котором сыграют сборные Украины и Азербайджана.

Изначально предполагалось, что «сине-желтая» команда примет соперника в польском Вроцлаве, но теперь место проведения этого поединка изменилось. На сайте УЕФА сообщили, что Украина и Азербайджан встретятся на стадионе «Краковия» имени Юзефа Пилсудского в Кракове.

Эта арена вмещает 15 тысяч зрителей. Стоит отметить, что другой номинально домашний матч – против Франции – пройдет во Вроцлаве, на стадионе «Тарчинский Арена» (5 сентября).

Третьим соперником «сине-желтых» в отборе на чемпионат мира станет Исландия, но информации о стадионе, где состоится этот поединок, пока нет.

Календарь матчей сборной Украины в отборе ЧМ-2026: