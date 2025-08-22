Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сборная Украины неожиданно сменила место проведения матча с Азербайджаном
22 августа 2025, 19:02 | Обновлено 22 августа 2025, 19:08
Сборная Украины неожиданно сменила место проведения матча с Азербайджаном

Подопечные Сергея Реброва сыграют в Кракове, а не Вроцлаве

Сборная Украины неожиданно сменила место проведения матча с Азербайджаном
УАФ. Сборная Украины

13 октября состоится матч четвертого тура квалификации чемпионата мира 2026, в котором сыграют сборные Украины и Азербайджана.

Изначально предполагалось, что «сине-желтая» команда примет соперника в польском Вроцлаве, но теперь место проведения этого поединка изменилось. На сайте УЕФА сообщили, что Украина и Азербайджан встретятся на стадионе «Краковия» имени Юзефа Пилсудского в Кракове.

Эта арена вмещает 15 тысяч зрителей. Стоит отметить, что другой номинально домашний матч – против Франции – пройдет во Вроцлаве, на стадионе «Тарчинский Арена» (5 сентября).

Третьим соперником «сине-желтых» в отборе на чемпионат мира станет Исландия, но информации о стадионе, где состоится этот поединок, пока нет.

Календарь матчей сборной Украины в отборе ЧМ-2026:

  • 5 сентября, 21:45. Украина – Франция
  • 9 сентября, 19:00. Азербайджан – Украина
  • 10 октября, 21:45. Исландия – Украина
  • 13 октября, 21:45. Украина – Азербайджан
  • 13 ноября, 21:45. Франция – Украина
  • 16 ноября, 19:00. Украина – Исландия
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Boodya
"Збірна України несподівано змінила тренера" було б краще
Ответить
+2
New Zealander
А що за група така що тільки 4 команди включно. Ще здається такого не було у відборах у нас. 
Ответить
0
Dmytro Koval
Это серьезная новость Шансы на победу увеличились многократно
Ответить
0
Lulinnha
3-e место в группе или ? 
Ответить
-1
kadaad .
Какая разница где проигрывать?
Ответить
-1
