Сборная Украины неожиданно сменила место проведения матча с Азербайджаном
Подопечные Сергея Реброва сыграют в Кракове, а не Вроцлаве
13 октября состоится матч четвертого тура квалификации чемпионата мира 2026, в котором сыграют сборные Украины и Азербайджана.
Изначально предполагалось, что «сине-желтая» команда примет соперника в польском Вроцлаве, но теперь место проведения этого поединка изменилось. На сайте УЕФА сообщили, что Украина и Азербайджан встретятся на стадионе «Краковия» имени Юзефа Пилсудского в Кракове.
Эта арена вмещает 15 тысяч зрителей. Стоит отметить, что другой номинально домашний матч – против Франции – пройдет во Вроцлаве, на стадионе «Тарчинский Арена» (5 сентября).
Третьим соперником «сине-желтых» в отборе на чемпионат мира станет Исландия, но информации о стадионе, где состоится этот поединок, пока нет.
Календарь матчей сборной Украины в отборе ЧМ-2026:
- 5 сентября, 21:45. Украина – Франция
- 9 сентября, 19:00. Азербайджан – Украина
- 10 октября, 21:45. Исландия – Украина
- 13 октября, 21:45. Украина – Азербайджан
- 13 ноября, 21:45. Франция – Украина
- 16 ноября, 19:00. Украина – Исландия
