Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
22 августа 2025, 17:45
1

ОФИЦИАЛЬНО. Состав перволигового клуба ЮКСА пополнился очередным бразильцем

В команде сообщили о подписании Икаро Медеса Риэлы

ФК ЮКСА

19-летний бразильский полузащитник Икаро Мендес Риэла стал игроком перволигового клуба ЮКСА.

Об этом сообщили на официальной странице клуба.

Для Риэлы это будет первый опыт в карьере на взрослом уровне. Ранее он выступал за бразильский клуб «Каскавел», но только на молодежном уровне.

В этом сезоне полузащитник провел три матча на юношеском турнире Копинья (молодежный кубок Сан-Паулу).

ЮКСА Тарасовка трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Александр Сильченко Источник: ФК ЮКСА
