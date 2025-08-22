Украина. Первая лига22 августа 2025, 17:45 |
ОФИЦИАЛЬНО. Состав перволигового клуба ЮКСА пополнился очередным бразильцем
В команде сообщили о подписании Икаро Медеса Риэлы
19-летний бразильский полузащитник Икаро Мендес Риэла стал игроком перволигового клуба ЮКСА.
Об этом сообщили на официальной странице клуба.
Для Риэлы это будет первый опыт в карьере на взрослом уровне. Ранее он выступал за бразильский клуб «Каскавел», но только на молодежном уровне.
В этом сезоне полузащитник провел три матча на юношеском турнире Копинья (молодежный кубок Сан-Паулу).
Дивно б було, як би це був не бразилець
