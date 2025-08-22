ОФИЦИАЛЬНО. Состав перволигового клуба ЮКСА пополнился очередным бразильцем

19-летний бразильский полузащитник Икаро Мендес Риэла стал игроком перволигового клуба ЮКСА.

Об этом сообщили на официальной странице клуба.

Для Риэлы это будет первый опыт в карьере на взрослом уровне. Ранее он выступал за бразильский клуб «Каскавел», но только на молодежном уровне.

В этом сезоне полузащитник провел три матча на юношеском турнире Копинья (молодежный кубок Сан-Паулу).