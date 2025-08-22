Левски снова собрал наибольшее количество зрителей в игровом дне ЛК
Дебютный матч Кристал Пэласа в еврокубках стал вторым по посещаемости
Состоялись первые матчи раунда Q4 Лиги конференций.
Самым посещаемым поединком 21 августа стал матч в Болгарии между Левски и АЗ, который посетили 29 930 зрителей.
Вторым стал дебютный матч Кристал Пеласа в еврокубках против Фредрикстада (23 013).
Самые посещаемые матчи Лиги конференций 21 августа:
- 29 930: Левски (Болгария) – АЗ (Нидерланды)
- 23 013: Кристал Пелас (Англия) – Фредрикстад (Норвегия)
- 22 080: Страсбург (Франция) – Брондбю (Дания)
- 18 958: Хайберниан (Шотландия) – Легия (Польша)
- 18 293: Русенборг (Норвегия) – Майнц (Германия)
- 17 450: Ягеллония (Польша) – Динамо (Албания)
- 17 168: Спарта (Чехия) – Рига (Латвия)
- 13 466: Андерлехт (Бельгия) – АЕК (Греция)
- 11 931: Лозанна (Швейцария) – Бешикташ (Турция)
