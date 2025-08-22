Левски снова собрал наибольшее количество зрителей в игровом дне ЛК

Состоялись первые матчи раунда Q4 Лиги конференций.

Самым посещаемым поединком 21 августа стал матч в Болгарии между Левски и АЗ, который посетили 29 930 зрителей.

Вторым стал дебютный матч Кристал Пеласа в еврокубках против Фредрикстада (23 013).

Самые посещаемые матчи Лиги конференций 21 августа:

🏟️ Highest attendances in 🟢 UECL PO first legs (21 Aug)



29,930 🇧🇬 Levski - 🇳🇱 AZ

23,013 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 C. Palace - 🇳🇴 Fredrikstad

22,080 🇫🇷 Strasbourg - 🇩🇰 Brøndby

18,958 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Hibernian - 🇵🇱 Legia

18,293 🇳🇴 Rosenborg - 🇩🇪 Mainz

17,450 🇵🇱 Jagiellonia - 🇦🇱 Dinamo City

17,168 🇨🇿 Sparta - 🇱🇻…