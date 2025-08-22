Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Левски снова собрал наибольшее количество зрителей в игровом дне ЛК
Лига конференций
22 августа 2025, 16:36 | Обновлено 22 августа 2025, 16:53
145
0

Левски снова собрал наибольшее количество зрителей в игровом дне ЛК

Дебютный матч Кристал Пэласа в еврокубках стал вторым по посещаемости

22 августа 2025, 16:36 | Обновлено 22 августа 2025, 16:53
145
0
Левски снова собрал наибольшее количество зрителей в игровом дне ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись первые матчи раунда Q4 Лиги конференций.

Самым посещаемым поединком 21 августа стал матч в Болгарии между Левски и АЗ, который посетили 29 930 зрителей.

Вторым стал дебютный матч Кристал Пеласа в еврокубках против Фредрикстада (23 013).

Самые посещаемые матчи Лиги конференций 21 августа:

  • 29 930: Левски (Болгария) – АЗ (Нидерланды)
  • 23 013: Кристал Пелас (Англия) – Фредрикстад (Норвегия)
  • 22 080: Страсбург (Франция) – Брондбю (Дания)
  • 18 958: Хайберниан (Шотландия) – Легия (Польша)
  • 18 293: Русенборг (Норвегия) – Майнц (Германия)
  • 17 450: Ягеллония (Польша) – Динамо (Албания)
  • 17 168: Спарта (Чехия) – Рига (Латвия)
  • 13 466: Андерлехт (Бельгия) – АЕК (Греция)
  • 11 931: Лозанна (Швейцария) – Бешикташ (Турция)
По теме:
Арда ТУРАН: «Меня раздражает этот момент. Но Шахтер пройдет дальше»
Николай ЦЫМБАЛ: «С каждым матчем Динамо играет все хуже»
Польша имеет в своем активе уже 15 побед в евросезоне
Левски София рейтинг фанаты болельщики посещаемость зрители статистика Лига конференций АЗ Алкмаар Фредрикстад
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Футбол | 22 августа 2025, 07:43 50
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби

Киевляне проиграли 1:3

Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Футбол | 22 августа 2025, 07:14 3
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер

Марлон Гомес может оказаться в клубе «РБ Лейпциг»

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило Супрягу в состав новичка УПЛ
Футбол | 22.08.2025, 15:59
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило Супрягу в состав новичка УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило Супрягу в состав новичка УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Почти Погба. Верес подписал воспитанника бразильского Гремио
Футбол | 22.08.2025, 17:01
ОФИЦИАЛЬНО. Почти Погба. Верес подписал воспитанника бразильского Гремио
ОФИЦИАЛЬНО. Почти Погба. Верес подписал воспитанника бразильского Гремио
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Футбол | 22.08.2025, 13:35
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
20.08.2025, 22:10 7
Другие виды
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
21.08.2025, 04:54 1
Бокс
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
20.08.2025, 17:29 2
Бокс
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
21.08.2025, 05:50
Бокс
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
21.08.2025, 07:15 7
Футбол
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
22.08.2025, 09:46 13
Футбол
Футболисты Динамо и Руха покинут чемпионат Украины. Но есть проблемы
Футболисты Динамо и Руха покинут чемпионат Украины. Но есть проблемы
21.08.2025, 11:17
Футбол
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
21.08.2025, 08:17 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем