Есть ли Забарный? Известна заявка ПСЖ на матч против Анже
Матч второго тура Лиги 1 состоится 22 августа в 21:45 по Киеву
22 августа состоится матч второго тура Лиги 1 2025/26 между командами ПСЖ и Анже.
Поединок пройдет на стадионе Парк де Пренс в Париже. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Накануне поединка парижане опубликовали заявку на игру.
В список заявленных футболистов попал и украинский центральный защитник ПСЖ Илья Забарный.
Заявка ПСЖ на матч против Анже:
📋 Le groupe Parisien pour la première de la saison au Parc ! ⚔️🔴🔵#PSGSCO | @matchain_io pic.twitter.com/XY6OQUGjXu— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 22, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Специалист считает, что киевляне имеют другой вектор развития
Украинского форварда хочет подписать Наполи
"Чи є Сафонов? Відома заявка ПСЖ із Забарним на матч з Анже."