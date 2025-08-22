Есть ли Забарный? Известна заявка ПСЖ на матч против Анже

22 августа состоится матч второго тура Лиги 1 2025/26 между командами ПСЖ и Анже.

Поединок пройдет на стадионе Парк де Пренс в Париже. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Накануне поединка парижане опубликовали заявку на игру.

В список заявленных футболистов попал и украинский центральный защитник ПСЖ Илья Забарный.

Заявка ПСЖ на матч против Анже: