  4. Есть ли Забарный? Известна заявка ПСЖ на матч против Анже
Франция
22 августа 2025, 14:32 |
1351
1

Есть ли Забарный? Известна заявка ПСЖ на матч против Анже

Матч второго тура Лиги 1 состоится 22 августа в 21:45 по Киеву

Есть ли Забарный? Известна заявка ПСЖ на матч против Анже
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22 августа состоится матч второго тура Лиги 1 2025/26 между командами ПСЖ и Анже.

Поединок пройдет на стадионе Парк де Пренс в Париже. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Накануне поединка парижане опубликовали заявку на игру.

В список заявленных футболистов попал и украинский центральный защитник ПСЖ Илья Забарный.

Заявка ПСЖ на матч против Анже:

По теме:
ПСЖ – Анже. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПСЖ – Анже. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Конкурент Забарному? ПСЖ подписал контракт с молодым защитником
Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Анже ПСЖ Илья Забарный заявка
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Burevestnik
А можна заголовок зробити і таким:
"Чи є Сафонов? Відома заявка ПСЖ із Забарним на матч з Анже." 
