Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Полесье назвали лучшего игрока матча против Фиорентины
Лига конференций
1

В Полесье назвали лучшего игрока матча против Фиорентины

Болельщики житомирян отметили Александра Назаренко

В Полесье назвали лучшего игрока матча против Фиорентины
ФК Полесье. Александр Назаренко

В четверг, 21 августа, состоялся первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций между житомирским «Полесьем» и «Фиорентиной».

Встречу принимал «Футбол Татран Арена» в Прешове. Победу со счетом 3:0 одержали «фиалки».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивный обозреватель

После поединка болельщики житомирского клуба выбрали лучшего игрока матча в составе своей команды.

Им стал вингер Александр Назаренко, набравший 54,3% голосов. Ближайшие его конкуренты, Алексей Гуцуляк и Олег Кудрик, набрали соответственно 9,4% и 8,2% голосов.

По теме:
«Игра, за которую не стыдно». Реакция болельщиков на матч Полесья в ЛК
«Надо учиться играть против автобуса». Реакция фанов на матч Шахтера в ЛК
Шахтер в Лиге конференций стартовал не лучше других
Фиорентина Полесье Житомир Лига конференций Полесье - Фиорентина Александр Назаренко (футболист) лучший игрок Алексей Гуцуляк Олег Кудрик
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Lev5455
Не позортися. Найкращий гравець цього матчу - це запасний гравець. Всі інші польові - це перекоти поле.  
Ответить
0
