В Полесье назвали лучшего игрока матча против Фиорентины

В четверг, 21 августа, состоялся первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций между житомирским «Полесьем» и «Фиорентиной».

Встречу принимал «Футбол Татран Арена» в Прешове. Победу со счетом 3:0 одержали «фиалки».

После поединка болельщики житомирского клуба выбрали лучшего игрока матча в составе своей команды.

Им стал вингер Александр Назаренко, набравший 54,3% голосов. Ближайшие его конкуренты, Алексей Гуцуляк и Олег Кудрик, набрали соответственно 9,4% и 8,2% голосов.