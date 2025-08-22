Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо, уступив Маккаби, потерпело 150-е поражение в еврокубках
Лига Европы
22 августа 2025, 12:34
Динамо, уступив Маккаби, потерпело 150-е поражение в еврокубках

Киевляне пропустили 100-й матч в гостях в Лиге Европы (Кубке УЕФА)

Динамо, уступив Маккаби, потерпело 150-е поражение в еврокубках
ФК Динамо

В матче с «Маккаби» (1:3) «Динамо» потерпело 150-е поражение в еврокубках. 95 раз киевляне проигрывали в гостях, 54 – дома и 1 – на нейтральных полях. 98 раз динамовцы уступали соперникам в Лиге (Кубке) чемпионов, 48 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 4 – в Кубке кубков, 3 – в Лиге конференций и 1 – в Суперкубке УЕФА. Верх над бело-синими брали команды из 27 стран. Чаще всего коллективы из Испании – 19 раз, Италии – 18, Англии – 16, Германии – 14, Португалии – 13 и Франции – 12.

К слову, киевляне отметили и еще один «юбилей». Мяч, забитый форвардом «Маккаби» Сагивом Йехезкелем, стал 100-м, пропущенным «Динамо» в Лиге Европы (Кубке УЕФА) на чужих полях.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Юбилейные» поражения Динамо в еврокубках

Поражение

Дата

Ранг

Стадия

Тренер Динамо

Соперник

Счет

1-е

12.01.1966

КК

1/4

Виктор МАСЛОВ

Селтик

0:3 (г)

50-е

07.12.1999

ЛЧ

ГТ2

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Бавария

1:2 (г)

100-е

28.11.2013

ЛЕ

ГТ

Олег БЛОХИН

Генк

1:3 (г)

150-е

21.08.2025

ЛЕ

КР4

Александр ШОВКОВСКИЙ

Маккаби Т-А

1:3 (г)

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ГТ2 - второй групповой турнир; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

цифры и факты Динамо Киев Лига Европы
Bulba_sumkin
Ну слава Богу дырявые сейчас на ходу, так что следующий юбилей не за горами) 
