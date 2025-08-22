Динамо, уступив Маккаби, потерпело 150-е поражение в еврокубках
Киевляне пропустили 100-й матч в гостях в Лиге Европы (Кубке УЕФА)
В матче с «Маккаби» (1:3) «Динамо» потерпело 150-е поражение в еврокубках. 95 раз киевляне проигрывали в гостях, 54 – дома и 1 – на нейтральных полях. 98 раз динамовцы уступали соперникам в Лиге (Кубке) чемпионов, 48 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 4 – в Кубке кубков, 3 – в Лиге конференций и 1 – в Суперкубке УЕФА. Верх над бело-синими брали команды из 27 стран. Чаще всего коллективы из Испании – 19 раз, Италии – 18, Англии – 16, Германии – 14, Португалии – 13 и Франции – 12.
К слову, киевляне отметили и еще один «юбилей». Мяч, забитый форвардом «Маккаби» Сагивом Йехезкелем, стал 100-м, пропущенным «Динамо» в Лиге Европы (Кубке УЕФА) на чужих полях.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
«Юбилейные» поражения Динамо в еврокубках
|
Поражение
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Тренер Динамо
|
Соперник
|
Счет
|
1-е
|
12.01.1966
|
КК
|
1/4
|
Виктор МАСЛОВ
|
Селтик
|
0:3 (г)
|
50-е
|
07.12.1999
|
ЛЧ
|
ГТ2
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Бавария
|
1:2 (г)
|
100-е
|
28.11.2013
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Олег БЛОХИН
|
Генк
|
1:3 (г)
|
150-е
|
21.08.2025
|
ЛЕ
|
КР4
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Маккаби Т-А
|
1:3 (г)
ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ГТ2 - второй групповой турнир; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Специалист считает, что киевляне имеют другой вектор развития
Поединок состоится 22 августа в 21:45 по Киеву