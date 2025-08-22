Динамо, уступив Маккаби, потерпело 150-е поражение в еврокубках

В матче с «Маккаби» (1:3) «Динамо» потерпело 150-е поражение в еврокубках. 95 раз киевляне проигрывали в гостях, 54 – дома и 1 – на нейтральных полях. 98 раз динамовцы уступали соперникам в Лиге (Кубке) чемпионов, 48 - в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 4 – в Кубке кубков, 3 – в Лиге конференций и 1 – в Суперкубке УЕФА. Верх над бело-синими брали команды из 27 стран. Чаще всего коллективы из Испании – 19 раз, Италии – 18, Англии – 16, Германии – 14, Португалии – 13 и Франции – 12.

К слову, киевляне отметили и еще один «юбилей». Мяч, забитый форвардом «Маккаби» Сагивом Йехезкелем, стал 100-м, пропущенным «Динамо» в Лиге Европы (Кубке УЕФА) на чужих полях.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Юбилейные» поражения Динамо в еврокубках

Поражение Дата Ранг Стадия Тренер Динамо Соперник Счет 1-е 12.01.1966 КК 1/4 Виктор МАСЛОВ Селтик 0:3 (г) 50-е 07.12.1999 ЛЧ ГТ2 Валерий ЛОБАНОВСКИЙ Бавария 1:2 (г) 100-е 28.11.2013 ЛЕ ГТ Олег БЛОХИН Генк 1:3 (г) 150-е 21.08.2025 ЛЕ КР4 Александр ШОВКОВСКИЙ Маккаби Т-А 1:3 (г)

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ГТ2 - второй групповой турнир; КР4 - четвертый квалификационный раунд.