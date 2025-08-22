Восемь матчей. Команда из Эквадора не проигрывает дома клубам из Бразилии

В ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес эквадорский ЛДУ обыграл бразильский «Ботафого» со счетом 2:0 (2:1 по сумме двух встреч).

ЛДУ не только вышел в четвертьфинал турнира, но и продлил свою беспроигрышную домашнюю серию против бразильских команд в турнирах КОНМЕБОЛ до 8 матчей. Эта серия началась ещё в 2021 году.

Беспроигрышная домашняя серия ЛДУ против бразильских команд:

2021: ЛДУ – «Атлетико Паранаэнсе» – 1:0

2022: ЛДУ – «Атлетико Гойяниенсе» – 1:1

2023: ЛДУ – «Ботафого» – 0:0

2023: ЛДУ – «Сан-Паулу» – 2:1

2024: ЛДУ – «Флуминенсе» – 1:0

2024: ЛДУ – «Ботафого» – 1:0

2025: ЛДУ – «Фламенго» – 0:0

2025: ЛДУ – «Ботафого» – 2:0

В четвертьфинале соперником ЛДУ станет ещё одна команда из Бразилии – «Сан-Паулу», который находится в одном матче от повторения рекорда Кубка Либертадорес по количеству матчей без поражений (17, рекорд турнира – 18).