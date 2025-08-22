Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Восемь матчей. Команда из Эквадора не проигрывает дома клубам из Бразилии
Кубок Либертадорес
22 августа 2025, 11:36 | Обновлено 22 августа 2025, 11:46
Восемь матчей. Команда из Эквадора не проигрывает дома клубам из Бразилии

ЛДУ выбил «Ботафого» из Кубка Либертадорес

Восемь матчей. Команда из Эквадора не проигрывает дома клубам из Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес эквадорский ЛДУ обыграл бразильский «Ботафого» со счетом 2:0 (2:1 по сумме двух встреч).

ЛДУ не только вышел в четвертьфинал турнира, но и продлил свою беспроигрышную домашнюю серию против бразильских команд в турнирах КОНМЕБОЛ до 8 матчей. Эта серия началась ещё в 2021 году.

Беспроигрышная домашняя серия ЛДУ против бразильских команд:

  • 2021: ЛДУ – «Атлетико Паранаэнсе» – 1:0
  • 2022: ЛДУ – «Атлетико Гойяниенсе» – 1:1
  • 2023: ЛДУ – «Ботафого» – 0:0
  • 2023: ЛДУ – «Сан-Паулу» – 2:1
  • 2024: ЛДУ – «Флуминенсе» – 1:0
  • 2024: ЛДУ – «Ботафого» – 1:0
  • 2025: ЛДУ – «Фламенго» – 0:0
  • 2025: ЛДУ – «Ботафого» – 2:0

В четвертьфинале соперником ЛДУ станет ещё одна команда из Бразилии – «Сан-Паулу», который находится в одном матче от повторения рекорда Кубка Либертадорес по количеству матчей без поражений (17, рекорд турнира – 18).

Кубок Либертадорес ЛДУ Кито Ботафого статистика
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
