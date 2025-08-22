Восемь матчей. Команда из Эквадора не проигрывает дома клубам из Бразилии
ЛДУ выбил «Ботафого» из Кубка Либертадорес
В ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес эквадорский ЛДУ обыграл бразильский «Ботафого» со счетом 2:0 (2:1 по сумме двух встреч).
ЛДУ не только вышел в четвертьфинал турнира, но и продлил свою беспроигрышную домашнюю серию против бразильских команд в турнирах КОНМЕБОЛ до 8 матчей. Эта серия началась ещё в 2021 году.
Беспроигрышная домашняя серия ЛДУ против бразильских команд:
- 2021: ЛДУ – «Атлетико Паранаэнсе» – 1:0
- 2022: ЛДУ – «Атлетико Гойяниенсе» – 1:1
- 2023: ЛДУ – «Ботафого» – 0:0
- 2023: ЛДУ – «Сан-Паулу» – 2:1
- 2024: ЛДУ – «Флуминенсе» – 1:0
- 2024: ЛДУ – «Ботафого» – 1:0
- 2025: ЛДУ – «Фламенго» – 0:0
- 2025: ЛДУ – «Ботафого» – 2:0
В четвертьфинале соперником ЛДУ станет ещё одна команда из Бразилии – «Сан-Паулу», который находится в одном матче от повторения рекорда Кубка Либертадорес по количеству матчей без поражений (17, рекорд турнира – 18).
Sequência invicta da LDU Quito em casa contra rivais brasileiros:— Noite de Copa (@Noitedecopa) August 21, 2025
✅ 1-0 vs Paranaense (2021)
➖ 1-1 vs Goianense (2022)
➖ 0-0 vs Botafogo (2023)
✅ 2-1 vs São Paulo (2023)
✅ 1-0 vs Fluminense (2024)
✅ 1-0 vs Botafogo (2024)
➖ 0-0 vs Flamengo (2025)
✅ 2-0 vs Botafogo (2025)… pic.twitter.com/VzB3FBYKy9
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 22 августа в 21:45 по Киеву
Football Team Fan Zone — это постоянная онлайн-площадка для настоящих фанатов сборной Украины