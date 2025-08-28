Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. САБО: «Не понимаю, во что сейчас играет эта команда. Они топят тренера»
Украина. Премьер лига
28 августа 2025, 22:00 | Обновлено 28 августа 2025, 22:29
Экс-игрок «Динамо» – об игре киевлян в нынешнем сезоне

УАФ. Йожеф Сабо

Бывший игрок и тренер «Динамо» Йожеф Сабо высказался о нынешней игре киевлян в еврокубках.

«Как бывший игрок и тренер «Динамо», я просто не могу понять, во что сейчас играет команда и что они вообще делают на поле! Нет ни желания, ни самой игры. Создается впечатление, что футболисты словно «топят» тренера.

Во что играет наш лучший бомбардир Ванат? А Шапаренко? Когда он в последний раз показывал уровень игрока национальной сборной? Попов выходит на замену — и привозит голы... Такое ощущение, что они либо не хотят, либо просто не могут», — сказал Сабо.

Ранее наставник «Динамо» Александр Шовковский оценил удаление Константина Вивчаренко в матче против «Маккаби» Тель-Авив (1:3).

Йожеф Сабо Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Footboom
