САБО: «Не понимаю, во что сейчас играет эта команда. Они топят тренера»

Бывший игрок и тренер «Динамо» Йожеф Сабо высказался о нынешней игре киевлян в еврокубках.

«Как бывший игрок и тренер «Динамо», я просто не могу понять, во что сейчас играет команда и что они вообще делают на поле! Нет ни желания, ни самой игры. Создается впечатление, что футболисты словно «топят» тренера.

Во что играет наш лучший бомбардир Ванат? А Шапаренко? Когда он в последний раз показывал уровень игрока национальной сборной? Попов выходит на замену — и привозит голы... Такое ощущение, что они либо не хотят, либо просто не могут», — сказал Сабо.

