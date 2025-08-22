Игрок Маккаби – о втором матче с Динамо: «Решим все в первом тайме»

Полузащитник клуба «Маккаби» Тель-Авив Кристиан Белич поделился эмоциями после победного матча с киевским «Динамо». Израильская команда обыграла «бело-синих» со счетом 3:1 в первом поединке квалификации Лиги Европы.

«Если бы нам перед матчем сказали, что результат будет таким, мы, конечно же, согласились бы. Но впереди еще ответный матч, и в нем также будет важно победить. Нужно снова не бояться верить в себя, как это было сегодня, выходить на поле с той же энергией и решимостью.

Нельзя позволять себе думать, что противостояние уже решено, и просто ждать окончания второго матча. Нужно взять инициативу в свои руки и постараться снять все вопросы уже в первом тайме.

Отсутствие фанатов? Никто не хочет играть без болельщиков, я бы предпочел Блумфилд, но если играть без фанатов – то хотя бы дома. Моя семья приехала, но, конечно, я лучше играю перед глазами болельщиков», – сказал Кристиан.