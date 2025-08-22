Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Маккаби – о втором матче с Динамо: «Решим все в первом тайме»
Лига Европы
22 августа 2025, 10:23 | Обновлено 22 августа 2025, 10:26
619
0

Игрок Маккаби – о втором матче с Динамо: «Решим все в первом тайме»

Кристиан Белич прокомментировал победу над киевлянами

22 августа 2025, 10:23 | Обновлено 22 августа 2025, 10:26
619
0
Игрок Маккаби – о втором матче с Динамо: «Решим все в первом тайме»
Кристиан Белич

Полузащитник клуба «Маккаби» Тель-Авив Кристиан Белич поделился эмоциями после победного матча с киевским «Динамо». Израильская команда обыграла «бело-синих» со счетом 3:1 в первом поединке квалификации Лиги Европы.

«Если бы нам перед матчем сказали, что результат будет таким, мы, конечно же, согласились бы. Но впереди еще ответный матч, и в нем также будет важно победить. Нужно снова не бояться верить в себя, как это было сегодня, выходить на поле с той же энергией и решимостью.

Нельзя позволять себе думать, что противостояние уже решено, и просто ждать окончания второго матча. Нужно взять инициативу в свои руки и постараться снять все вопросы уже в первом тайме.

Отсутствие фанатов? Никто не хочет играть без болельщиков, я бы предпочел Блумфилд, но если играть без фанатов – то хотя бы дома. Моя семья приехала, но, конечно, я лучше играю перед глазами болельщиков», – сказал Кристиан.

По теме:
Украинский тренер: «Судаков может повторить судьбу Шапаренко»
«Смотришь на Динамо и плачешь». Яшкин назвал причины поражения от Маккаби
Олег ФЕДОРЧУК: «Динамо нужны кардинальные перемены»
Динамо Киев Лига Европы Маккаби Тель-Авив Маккаби Т-А - Динамо
Андрей Витренко Источник: ONE
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Футбол | 22 августа 2025, 07:14 2
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер

Марлон Гомес может оказаться в клубе «РБ Лейпциг»

Не нужен Шовковскому. Защитник Динамо может перебраться в Польшу
Футбол | 22 августа 2025, 09:16 0
Не нужен Шовковскому. Защитник Динамо может перебраться в Польшу
Не нужен Шовковскому. Защитник Динамо может перебраться в Польшу

«Лехия» Гданьск планирует арендовать Александра Сироту

Ротань объяснил, почему Полесье потерпело жуткое фиаско против Фиорентины
Футбол | 22.08.2025, 08:48
Ротань объяснил, почему Полесье потерпело жуткое фиаско против Фиорентины
Ротань объяснил, почему Полесье потерпело жуткое фиаско против Фиорентины
Настоящий капитан: Ракицкий финансово поддержал Черноморец
Футбол | 21.08.2025, 10:59
Настоящий капитан: Ракицкий финансово поддержал Черноморец
Настоящий капитан: Ракицкий финансово поддержал Черноморец
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Футбол | 22.08.2025, 07:43
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
21.08.2025, 15:57 4
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
21.08.2025, 07:48 2
Бокс
Следом за Бех-Романчук. Украинскую бегунью отстранили от соревнований
Следом за Бех-Романчук. Украинскую бегунью отстранили от соревнований
20.08.2025, 09:23 6
Другие виды
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
20.08.2025, 21:32 40
Футбол
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
21.08.2025, 08:07 10
Футбол
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
21.08.2025, 19:24 6
Теннис
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
21.08.2025, 04:54
Бокс
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
20.08.2025, 13:41 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем