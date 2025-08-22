Экс-первая ракетка: «Моя личность – причина, почему я не выиграла больше»

35-летняя Петра Квитова дала интервью перед стартом Открытого чемпионата США 2025, после которого завершит карьеру:

Об окончательном решении завершить выступления: «Сейчас я готова остановиться. Ментально, думаю, я уже больше не могу этого делать, так же как эмоционально и физически. Ты все еще помнишь, как играла раньше, как все получалось легко, как я забивала виннеры, а вдруг этого уже нет. Я полностью готова к завершению карьеры. Я не жалею ни о чем. Я до сих пор люблю теннис, но все остальное – ожидание тренировок, машины, матчей – это просто изматывает. А имея сына, это совсем другая жизнь. Я просто хочу проводить с ним больше времени [позже Петра также добавила, что со временем хотела бы иметь еще одного ребенка]».

О своем камбэке после нападения грабителя в 2016-м году и операции на руке: «Я знала, что я сильный боец на корте. Но тогда я поняла, что я еще больший боец в совершенно другой версии себя. Это было замечательно, даже несмотря на то, что играть в теннис было очень трудно. Я плакала на корте, у меня были ужасные флешбеки, мучили ночные кошмары. Это действительно было нелегко. Нужно было время, но теперь все хорошо. Тогда был большой вопрос: смогу ли я вообще играть? И я смогла. Это была моя вторая карьера. Это было невероятно».

О своих самых ярких победах: «Выиграть на Уимблдоне во второй раз, в 2014-м году, – это совсем другое, чем в первый раз (в 2011-м). Когда знаешь, какое это ощущение в первый раз, то просто хочешь выиграть снова. И ничего больше. Ты просто знаешь это ощущение победы. Это, пожалуй, лучшее воспоминание. Также я была очень горда, когда выиграла турнир в Майами в 2023-м году. Перед тем я не показывала свой лучший теннис, я совсем не была уверена в себе, чувствовала себя уставшей и старой. И здесь это произошло. Очень горжусь тем титулом».

О матчах, которые бы хотела переиграть: «Я сожалею о поражении от Кирстен Флипкенс в четвертьфинале Уимблдона-2013. Помню, что была тогда больна. Но больше всего хотела бы переиграть финал в Мельбурне против Осаки в сезоне-2019. Это был самый болезненный матч в моей карьере, это было ужасно. С другой стороны, после того, что со мной произошло, я подписалась бы под всем, лишь бы выйти в тот финал, иметь шанс играть против лучших и конкурировать с ними на равных. Был, может, один гейм, я помню один прием, который получился немного длинным. Возможно, он мог все изменить. У меня был брейк-поинт. Но в целом, не знаю, что могла бы изменить. Думаю, Наоми тогда была просто немного лучше. И все».

О собственной оценке своей карьеры: «Пожалуй, моя личность – это причина того, почему я не выиграла больше. Я думаю, что у меня есть талант, однако, возможно, я могла бы работать немного больше. Но с другой стороны, думаю, что это могло бы убить мой талант или мою ментальность. Я могла бы выиграть больше. Но что я могу сделать? Я играла в финале Открытого чемпионата Австралии [2019 года], проиграла Наоми Осаке, которая тогда отыграла невероятно в третьем сете.

Всегда есть несколько знаков вопроса относительно количества моих титулов на мейджорах, но статус первой ракетки мира – вот чего мне не хватает. Пожалуй, это то, чего я хотела бы больше всего. Но если этого не случилось, то не случилось. Это не сделало бы мою жизнь лучше или счастливее».

Квитова является бывшей первой ракеткой мира. Петра дважды выиграла трофей Уимблдона за карьере, а также становилась чемпионкой Итогового турнира WTA.

В первом раунде US Open сыграет против представительницы Франции Диан Парри.