ФОТО. Жена Лунина опубликовала снимок 10-летней давности. Пару – не узнать
Андрей и Анастасия Лунины отмечают круглую дату
Лунины отмечают 10 лет вместе, и архивное фото от Анастасии взорвало соцсети.
Жена вратаря Реала и сборной Украины Андрея Лунина поделилась трогательным постом к важной дате.
Она вспомнила начало их отношений и показала фото десятилетней давности, где оба выглядят очень ярко.
Андрей тогда еще не был звездой «Реала», но уже впечатлял уверенностью, а Анастасия – красотой.
В подписи она написала: «Вместе смеяться, вместе мечтать, вместе жить. Уже 10 лет – и это только начало».
Напомним, пара поженилась в марте 2021 года, а через год у них родился первенец.
