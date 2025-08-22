ФОТО. Жена Лунина опубликовала снимок 10-летней давности. Пару – не узнать

Лунины отмечают 10 лет вместе, и архивное фото от Анастасии взорвало соцсети.

Жена вратаря Реала и сборной Украины Андрея Лунина поделилась трогательным постом к важной дате.

Она вспомнила начало их отношений и показала фото десятилетней давности, где оба выглядят очень ярко.

Андрей тогда еще не был звездой «Реала», но уже впечатлял уверенностью, а Анастасия – красотой.

В подписи она написала: «Вместе смеяться, вместе мечтать, вместе жить. Уже 10 лет – и это только начало».

Напомним, пара поженилась в марте 2021 года, а через год у них родился первенец.