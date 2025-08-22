Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Жена Лунина опубликовала снимок 10-летней давности. Пару – не узнать
22 августа 2025, 03:03
ФОТО. Жена Лунина опубликовала снимок 10-летней давности. Пару – не узнать

Андрей и Анастасия Лунины отмечают круглую дату

ФОТО. Жена Лунина опубликовала снимок 10-летней давности. Пару – не узнать
Instagram. Андрей и Анастасия Лунины

Лунины отмечают 10 лет вместе, и архивное фото от Анастасии взорвало соцсети.

Жена вратаря Реала и сборной Украины Андрея Лунина поделилась трогательным постом к важной дате.

Она вспомнила начало их отношений и показала фото десятилетней давности, где оба выглядят очень ярко.

Андрей тогда еще не был звездой «Реала», но уже впечатлял уверенностью, а Анастасия – красотой.

В подписи она написала: «Вместе смеяться, вместе мечтать, вместе жить. Уже 10 лет – и это только начало».

Напомним, пара поженилась в марте 2021 года, а через год у них родился первенец.

Максим Лапченко
