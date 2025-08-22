Торо на поле – Лаутаро в роли. Мартинес празднует 28-й день рождения

22 августа свой день рождения празднует аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес: на поле он всегда в главной роли.

Лаутаро пошел по стопам своего отца, который тоже был футболистом. На молодежном уровне он играл за «Линьерс Байя-Бланка» и «Расинг». В профессиональной карьере аргентинец играл только за два клуба: «Расинг» и «Интер», за который выступает и сейчас. Мартинес уже закрепил свое имя в истории «нерадзурри», проведя за них 335 матчей.

Аргентинца часто называют El Toro, что с испанского означает «бык». Причина прозвища проста – боевой дух и лидерские качества.

В составе сборной Аргентины Лаутаро сыграл 70 матчей, забил 32 гола, отдал 9 результативных передач и завоевал 4 трофея: чемпионат мира, Кубок Америки (дважды) и Финалиссиму.

На клубном уровне Мартинес провел 397 поединков, в которых отличился 180 забитыми мячами, 56 ассистами и завоевал 7 кубков.

Все трофеи Лаутаро Мартинеса (11)

Чемпионат мира

Кубок Америки (2)

Кубок Финалиссимы

Чемпионат Италии (2)

Кубок Италии (2)

Суперкубок Италии (3)

Аргентинский нападающий дважды играл в финале Лиги чемпионов (2022/23, 2024/25), но поднять престижный трофей над головой ему пока не удалось. Хотя, как говорится, «третий раз – счастливый».