Обладатель Суперкубка Англии 2025 впервые в истории сыграл в еврокубках

22 августа состоялся первый матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций между командами Кристал Пэлас и Фредрикстад.

Поединок прошел на стадионе Селхерст Парк в Лондоне. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 54-й минуте забил Жан-Филипп Маттеа. Ассит на него отдал Уилл Гьюз.

Кристал Пэлас впервые в истории играет в еврокубках. Изначально орлы должны были выступать в Лиге Европы благодаря завоеванному Кубку Англии 2024/25.

Однако из-за того, что клубом владеет Джон Текстор, который также является президентом Лиона, УЕФА принял решение опустить Пэлас в третий еврокубок [Лион сыграет в ЛЕ, а согласно правилам УЕФА, в одном еврокубке не могут принимать участие два клуба одного владельца].

В начале августа Кристал Пэлас успел завоевать еще один трофей – в матче за Суперкубок Англии 2025 лондонский коллектив обыграл Ливерпуль в серии послематчевых пенальти (2:2, пен. 3:2).

Ответный поединок между Фредрикстадом и Кристал Пэлас запланирован на 28 число в Норвегии.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q4

Первый матч. 22 августа

Кристал Пэлас (Англия) – Фредрикстад (Норвегия) – 1:0

Гол: Матета, 54

