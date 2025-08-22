Обладатель Суперкубка Англии 2025 впервые в истории сыграл в еврокубках
Кристал Пэлас обыграл Фредрикстад со счетом 1:0 в Лондоне в матче Q4 Лиги конференций
22 августа состоялся первый матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций между командами Кристал Пэлас и Фредрикстад.
Поединок прошел на стадионе Селхерст Парк в Лондоне. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол на 54-й минуте забил Жан-Филипп Маттеа. Ассит на него отдал Уилл Гьюз.
Кристал Пэлас впервые в истории играет в еврокубках. Изначально орлы должны были выступать в Лиге Европы благодаря завоеванному Кубку Англии 2024/25.
Однако из-за того, что клубом владеет Джон Текстор, который также является президентом Лиона, УЕФА принял решение опустить Пэлас в третий еврокубок [Лион сыграет в ЛЕ, а согласно правилам УЕФА, в одном еврокубке не могут принимать участие два клуба одного владельца].
В начале августа Кристал Пэлас успел завоевать еще один трофей – в матче за Суперкубок Англии 2025 лондонский коллектив обыграл Ливерпуль в серии послематчевых пенальти (2:2, пен. 3:2).
Ответный поединок между Фредрикстадом и Кристал Пэлас запланирован на 28 число в Норвегии.
Лига конференций 2025/26. Квалификация Q4
Первый матч. 22 августа
Кристал Пэлас (Англия) – Фредрикстад (Норвегия) – 1:0
Гол: Матета, 54
