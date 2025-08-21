21 августа на Селхерст Парк пройдет первый матч финального раунда квалификации Лиги конференций, в котором Кристал Пэлас встретится с Фредрикстадом. Поединок начнется в 22:00 по европейскому времени.

Кристал Пэлас

Команда не имела каких-то заметных достижений. Но нынешние владельцы хотели нечто большего, чем статус стабильного середняка, что обеспечивался работой Ходжсона. Первая попытка поменять его, на Виейра, была неудачной - пришлось звать назад Роя, чтобы тот исправил положение. А вот Оливер Гласнер первый же полноценный сезон увенчал титулом: выиграл кубок Англии. Уникальный успех для лондонцев, так еще и продленный сейчас. Поборовшись с Ливерпулем, закончили с ним 2:2 в основное время, победив потом в серии пенальти и взяв новый трофей. То, что это не случайность, подтвердили и в АПЛ, стартовав с 0:0 против Челси при не засчитанном голе Эзе.

Как правило, обладатели кубков отправляются в более статусную Лигу Европы. Но тому же Текстору принадлежал контрольный пакет Лиона. В итоге в том турнире сыграют французы, а англичане, проиграв в CAS, ограничатся менее рейтинговым вариантом еврокубка.

Фредрикстад

Клуб имеет, в отличие от соперника из Великобритании, богатую коллекцию трофеев. Вот только львиная их часть была выиграна еще давно, в прошлом веке. А после 2012-го играли не выше второго, а то и третьего дивизиона страны. В прошлом году, вернувшись в Элитсерию, у новичка получилось взять шестое место. Ну и заодно добиться победы в кубке, повторив национальный рекорд (это 12-й такой успех).

Сейчас команда может сосредоточиться на еврокубках - уже понятно, что в чемпионате Норвегии будет финиш где-то в середине таблицы. Ничего не вышло в Лиге Европы. Там уступили первому же сопернику, Мидтьюлланду. Опытные соседи разбили оппонента 3:1 и 2:0.

Статистика личных встреч

Конечно же, это первый матч между сторонами.

Прогноз

Букмекерские конторы спорят только о том, насколько уверенно выиграют хозяева. Поверим, что дебютант дома победит с форой -2,0 голов (коэффициент - 1,6).