«Я не вижу этого». Британский журналист сделал предупреждение по Зинченко

Журналист Goal.com Чарльз Воттс поделился мыслями о будущем украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.

«Если все в команде будут в форме, я не вижу, где он будет играть. У него не было возможности проявить себя в прошлом сезоне, даже когда все были травмированы, поэтому, возможно, стоит заработать на нем немного денег. Но это не самый простой вариант, потому что Зинченко хорошо зарабатывает

У него остался год по контракту. Если он отработает его до конца, у него появится гораздо больше возможностей. Поэтому, хотя «Арсенал», бесспорно, готов отпустить Зинченко, многое зависит от самого игрока и от тех требований по зарплате, которые он выдвинет заинтересованным клубам», – сказал Воттс Sports Mole.

