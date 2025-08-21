Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона готова продать украинца в последние дни трансферного окна
Испания
21 августа 2025, 23:55 |
1057
0

Жирона готова продать украинца в последние дни трансферного окна

Виктора Цыганкова могут отпустить за сумму в 20 миллионов евро

21 августа 2025, 23:55 |
1057
0
Жирона готова продать украинца в последние дни трансферного окна
Twitter

27-летний полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков может сменить клуб в последние дни трансферного окна.

Об этом сообщил футбольный инсайдер Бен Джейкобс.

По его информации, «Жирона» открыта ко всем предложениям, которые будут достигать около 20 миллионов евро. Джейкобс также отметил, что за ситуацией с украинцем следует внимательно следить во время дедлайна трансферного окна.

В прошлом сезоне Цыганков провел за «Жирону» 32 матча и забил 2 гола. В текущем сезоне полузащитник уже успел сыграть один поединок и отличился результативной передачей.

По данным портала Transfermarkt, Виктор Цыганков оценивается в 18 миллионов евро.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем Форест подписал хавбека Ювентуса
«Я не вижу этого». Британский журналист сделал предупреждение по Зинченко
Соглашение достигнуто. 80-миллионный трансфер Барселоны сменит клуб
Виктор Цыганков трансферы трансферы Ла Лиги Бен Джейкобс Жирона
Александр Сильченко Источник: Бен Джейкобс
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский назвал стартовый состав Динамо на матч ЛЕ с Маккаби Т-А
Футбол | 21 августа 2025, 19:47 48
Шовковский назвал стартовый состав Динамо на матч ЛЕ с Маккаби Т-А
Шовковский назвал стартовый состав Динамо на матч ЛЕ с Маккаби Т-А

Игра квалификации Лиги Европы пройдет в сербском Бачка-Топола

Легендарный клуб предложит Роме обменять Довбика на двоих футболистов
Футбол | 21 августа 2025, 07:47 4
Легендарный клуб предложит Роме обменять Довбика на двоих футболистов
Легендарный клуб предложит Роме обменять Довбика на двоих футболистов

«Милан» готов отдать Юнуса Мусу и Давида Бартезаги ради форварда сборной Украины

«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
Футбол | 21.08.2025, 08:44
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Футбол | 21.08.2025, 08:07
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Динамо подготовило предложение по известному вратарю. Известна сумма 
Футбол | 22.08.2025, 00:20
Динамо подготовило предложение по известному вратарю. Известна сумма 
Динамо подготовило предложение по известному вратарю. Известна сумма 
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
20.08.2025, 07:42 4
Бокс
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
20.08.2025, 17:29 2
Бокс
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
20.08.2025, 08:10 7
Футбол
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
21.08.2025, 07:15 5
Футбол
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
20.08.2025, 00:07 54
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
21.08.2025, 04:54
Бокс
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
21.08.2025, 08:17 18
Футбол
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
20.08.2025, 04:00 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем