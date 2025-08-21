Жирона готова продать украинца в последние дни трансферного окна

27-летний полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков может сменить клуб в последние дни трансферного окна.

Об этом сообщил футбольный инсайдер Бен Джейкобс.

По его информации, «Жирона» открыта ко всем предложениям, которые будут достигать около 20 миллионов евро. Джейкобс также отметил, что за ситуацией с украинцем следует внимательно следить во время дедлайна трансферного окна.

В прошлом сезоне Цыганков провел за «Жирону» 32 матча и забил 2 гола. В текущем сезоне полузащитник уже успел сыграть один поединок и отличился результативной передачей.

По данным портала Transfermarkt, Виктор Цыганков оценивается в 18 миллионов евро.